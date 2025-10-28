João Fonseca vence de virada na estreia do Masters 1000 de Paris

João Fonseca venceu o canadense Denis Shapovalov, número 24 do ranking mundial, pela primeira rodada do Masters 1000 de Paris, com parciais 5/7, 6/4 e 6/3. O torneio pertencente ao segundo nível do circuito profissional, abaixo apenas dos quatro Grand Slams.

Foi a primeira partida de Fonseca após a conquista, no domingo (26), do ATP 500 da Basileia, principal troféu até agora da precoce carreira do carioca de 19 anos, derrotando o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 18 do mundo. Em um primeiro set muito disputado, com os dois tenistas confirmando seus saques, pesaram contra o brasileiro erros no game decisivo. O canadense conseguiu a única quebra e fechou em 7 a 5.

João tratou de se recuperar rapidamente e conseguiu uma quebra no primeiro game do segundo set. O carioca manteve o controle das ações, voltou a quebrar e, mesmo sofrendo uma quebra, empatou a disputa com um 6 a 4. A arquibancada foi se enchendo durante o jogo e, no início do terceiro set, estava praticamente lotada. Pouco antes de começar a etapa decisiva, João pediu atendimento médico, conversou com um profissional no canto da quadra, mas voltou ao jogo.

De cara, o brasileiro quebrou o saque do canadense no primeiro game. Na sequência, João salvou uma sequência "break points" e confirmou seu serviço. Com 2 a 1 a seu favor, João voltou a sinalizar problemas físicos. Ele pediu atendimento médico no chão da quadra. Na volta, fechou a partida em 2 sets a 1.

A vitória na Suíça elevou Fonseca ao 28º lugar do ranking mundial, melhor posição dele até hoje. Em função dos resultados dos outros tenistas, é provável que ele suba na semana que vem pelo menos para 24º, exatamente a posição ocupada no momento por Shapovalov.

Na partida anterior entre o brasileiro e o canadense, na semana passada, pelas quartas de final do torneio da Basileia, houve um momento de estresse entre os dois jogadores. Shapovalov queixou-se ao juiz de cadeira que, em pelo menos dois momentos, estava prestes a sacar quando o brasileiro pediu que esperasse.

O jogo desta terça foi disputado na quadra 1, a segunda principal da nova sede do torneio, a Arena La Défense, que foi palco da natação nas Olimpíadas do ano passado. Até o ano passado, o torneio era disputado na Arena de Bercy, que abrigou a ginástica artística em Paris-2024. O local era considerado pequeno para um torneio desse porte.

Um bom número de brasileiros, com camisas da seleção e de clubes, estava presente para entoar o já tradicional grito de "Joããão Fonseeeca". Os pais do atleta, Roberta e Christiano, também estavam presentes. Eles chegaram à Europa a tempo de assistir à vitória do filho na final da Basileia.

Os dois jogadores já entraram em quadra sabendo que o vencedor enfrentaria na segunda rodada o russo Karen Khachanov, 14º do ranking mundial, que derrotou facilmente o americano Ethan Quinn por 6/1 e 6/1. Khachanov foi o campeão do Masters 1000 de Paris em 2018, disputado em Bercy. A partida da segunda rodada está prevista para quarta (29).