UFC acaba com streaming próprio e fecha acordo com Paramount+ no Brasil

O Ultimate Fighting Championship (UFC) tem uma nova casa no Brasil. A partir de 2026, as lutas da principal organização de MMA do mundo serão transmitidas no Paramount+, plataforma de streaming que já havia adquirido os direitos nos Estados Unidos em agosto. Com isso, o UFC Fight Pass deixará de oferecer as lutas ao vivo em sua plataforma, como ocorria desde 2022, e será descontinuado no País.

"A aliança com a Paramount já tem sido incrível e, simplesmente, continua crescendo e melhorando", afirmou Dana White, presidente e CEO do UFC. "Agora, estamos expandindo para novos territórios, como a América Latina, e isso vai continuar crescendo. Isso mostra o quão agressivos eles são neste negócio e eu adoro isso. Mal posso esperar para continuar trabalhando junto e construir a próxima geração de talentos ao redor do mundo."

O acordo entre UFC e Paramount será válido por sete anos e se estende para os demais países da América Latina, até 2032. "Oferecer programação premium do UFC para audiências em escala global continua sendo uma prioridade absoluta para a Paramount", disse Cindy Holland, presidente da divisão Direct-To-Consumer da Paramount. "Estamos muito felizes em ampliar a oferta histórica de conteúdo do UFC para assinantes do Paramount+ em todos os planos, alcançando ainda mais fãs apaixonados e engajados ao redor do mundo."

A partir de janeiro de 2026, o Paramount+ transmitirá com exclusividade toda a programação do UFC, incluindo 13 eventos numerados de grande destaque e 30 UFC Fight Nights, disponíveis sem custo adicional para os assinantes em toda a América Latina, reforçando a posição da plataforma como um destino líder em esportes e entretenimento de nível mundial. As narrações das lutas também estarão localizadas em português.

Em agosto, a venda dos direitos para a Paramount encerrou a parceria do TKO Group, que detém tanto o UFC quanto a WWE (organização americana de luta livre), com Disney e ESPN para a transmissão dos combates no modelo de pay-per-view. Agora, a assinatura do Paramount+ já garante acesso ao conteúdo do UFC - semelhante ao que ocorre com a WWE na recém firmada parceria com a Netflix.

À época, o grupo, que também foi adquirido pela Skydance Media, afirmou em comunicado o desejo de adquirir os direitos internacionais do UFC "à medida em que eles se tornem disponíveis ao longo dos próximos anos". O acordo com os Estados Unidos foi avaliado em US$ 7,7 bilhões (R$ 42 bilhões, na cotação atual), e a América Latina passa a ser o primeiro passo na expansão do projeto de expansão da marca.

A América Latina é um dos mercados de crescimento mais rápido para o UFC, com mais de 75 milhões de fãs e mais de 48 milhões de seguidores nos canais de mídias sociais do UFC em espanhol e português. Atualmente, mais de 160 atletas da América Latina fazem parte do UFC - quase 25% do total. Além disso, o Brasil conta com três campeões simultâneos atualmente: Alexandre Pantoja, Alex Poatan e Mackenzie Dern.