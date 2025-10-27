Reforços impactam diretamente na retomada do Grêmio no Brasileirão

O Grêmio chegou ao seu ponto mais baixo no Campeonato Brasileiro quando ainda faltava pouco menos de um mês para que a segunda janela de transferências encerrasse. A derrota por 1 a 0 para o lanterna Sport dentro da Arena, primeira vitória do time pernambucano na competição, ligou o alerta máximo no Tricolor. Em 15º e a quatro pontos da zona do rebaixamento, a diretoria foi ao mercado para achar a saída do buraco.

Ao todo, sete reforços desembarcaram em Porto Alegre para vestir a camisa tricolor: zagueiros Balbuena e Noriega, o lateral-direito Marcos Rocha, o lateral-esquerdo Enzo, os meio-campistas Arthur e Willian, e o atacante Carlos Vinicius. Dos novos contratados, seis tiveram um impacto imediato na equipe, a exceção de Enzo. Vindo do CSA, ele ainda não fez sua estreia pelo novo clube. Já Balbuena e Willian tiveram boas atuações, mas fizeram apenas três jogos cada antes de se lesionarem. O defensor só volta na próxima temporada, enquanto o atacante é esperado ainda em novembro.

Com sete jogos e visto como a solução para a lateral-direita, Marcos Rocha se juntou ao departamento médico na última semana, mas deve perder apenas mais um jogo.

Já os outros três impactaram diretamente na vitória que deu tranquilidade para o trabalho de Mano Menezes esta semana. Contra o Juventude, Noriega fez uma partida segura no lado direito da zaga, que era uma das grandes preocupações do time.

Antes das chegadas, o Grêmio tinha dois zagueiros canhotos. Enquanto Kannemann seguia na esquerda, Wagner Leonardo tinha muitas dificuldades de atuar no lado inverso. Se o zagueiro segurava atrás, os outros dois tiveram uma apresentação de gala.

O 3 a 1 aplicado na Arena sobre a equipe da Serra passou diretamente pela cabeça de Arthur e pelos pés de Carlos Vinicius. Como de costume, o volante foi o cérebro do time, comandando as transições ofensivas. Já o atacante precisou de poucos toques na bola para ser decisivo, como exige a posição. Fez um de pênalti e anotou mais duas vezes sem precisar de mais do que dois toques. Com os três gols marcados num único jogo, feito que não acontecia desde Suárez em 2023, o camisa 95 chegou a seis tentos, empatando com Braithwaite na artilharia do time na competição.

Nos 13 jogos anteriores aos reforços, o Tricolor havia conquistado 16 pontos em 39 disputados, um aproveitamento de 41% e ocupava a 15ª posição, a quatro pontos da zona do rebaixamento. Após as chegadas, o número subiu para 55%, mesmo com a instabilidade. A retomada impulsionou a equipe para o 11º lugar, dentro da zona de classificação para a Sul-Americana e a oito de distância do Z-4.

Para seguir a recuperação, os comandados de Mano Menezes voltam aos treinos na tarde desta terça-feira (28). O próximo compromisso será contra o Corinthians, domingo (2), às 16h, na Neo Química Arena.