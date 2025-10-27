'João Fonseca é o próximo Djokovic, vai derrotar Alcaraz e Sinner', diz adversário

"João Fonseca será o próximo Novak Djokovic", afirmou Alejandro Davidovich Fokina neste domingo (26), logo após perder para o brasileiro na final do torneio ATP 500 da Basileia, na Suíça. O espanhol de 26 anos, na cerimônia de entrega dos troféus, foi efusivo em seus elogios.

"Quero parabenizar o João --cara, você jogou um tênis incrível hoje. Você é o cara do esporte, nosso futuro brilhante, com certeza. Vai ser o próximo Nole [apelido de Djokovic], vai derrotar Carlos [Alcaraz, atual número 1 do mundo] e Jannik [Sinner, número 2]. Parabéns pelo torneio e boa sorte na próxima semana".

LEIA TAMBÉM: Brasileira é campeã mundial de taekwondo 20 anos depois de título inédito

O sérvio, ex-número 1 do mundo e 24 vezes campeão de Grand Slams, brincou há alguns meses que gostaria de ser técnico do brasileiro quando se aposentar.

Em partida de 1h25min, João derrotou Fokina por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4) e conquistou não só o seu segundo título, mas o maior de um brasileiro desde Gustavo Kuerten, que foi campeão em Stuttgart em 2001. A vitória também o colocará pela primeira vez no top 30 --será o 28º do ranking mundial na atualização desta segunda-feira (27).

João retribuiu os elogios e incentivou o adversário. Essa foi a quarta final que o espanhol perdeu este ano. O título foi dedicado à mãe, Roberta, que o acompanhou em viagens e torneios desde que tinha 11 anos. "À minha família, que veio do Brasil e chegou uma hora antes da partida, muito obrigada. Meus pais acreditaram em mim desde que eu era pequeno. É um prazer ser seu filho. Nós seguimos, este é o primeiro [ATP] 500, mas não será o último, espero", disse, emocionado, em seu discurso de vencedor.

Sob gritos vindos da arquibancada, agradeceu, por fim, à torcida: "É uma loucura como em todo lugar que vou, há brasileiros gritando o meu nome. É um prazer representar este País incrível. Obrigado a todos que vieram hoje e torceram por mim".