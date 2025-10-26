Luisa Stefani é campeã de duplas do WTA 500 de Tóquio e chega embalada para a disputa do Finals

Ao lado da parceira Timea Babos, Luisa Stefani conquistou, na madrugada deste domingo (26), o título de duplas do WTA 500 de Tóquio, no Japão. O troféu veio com uma vitória tranquila na final sobre a parceria formada pela casaque Anna Danilina e pela sérvia Alexsandra Krunic, terceira cabeça de chave do torneio, por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4, em 1h12min.

Este foi o 13º troféu conquistado pela brasileira de 28 anos na carreira e o quarto da dupla na temporada. Além do triunfo no Japão, elas conquistaram o WTA 500 de Linz, na Áustria, e de Estrasburgo, na França, e o WTA 250 de São Paulo neste ano.

O bom desempenho rendeu a Stefani e Babos uma vaga no Finals da WTA, que reúne as oito melhores tenistas e duplas do ano em Riad, na Arábia Saudita, a partir do próximo sábado (1º). O resultado em Tóquio consolida a sétima posição da dupla no ranking da WTA - a brasileira e a húngara serão 16ª e 15ª colocadas, respectivamente, na próxima atualização da lista.

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Japão, em 2021, em parceria com Laura Pigossi, Luisa Stefani voltou ao top 20 na semana passada, com o vice-campeonato no WTA 500 de Ningbo, na China, e deu mais um passo para voltar ao top 10 no ranking de duplas - foi número 9 do mundo em 2021.

À época, a brasileira também havia se classificado para o Finals da WTA, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, mas lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho direito na semifinal de duplas do US Open e precisou se submeter a uma cirurgia de reconstrução, ausentando-se da competição.