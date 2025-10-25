Seleção feminina vence a Inglaterra por 2 a 1 em amistoso que marca a 'prévia' da Finalíssima

A seleção brasileira feminina sofreu, mas criou uma boa expectativa no torcedor neste sábado. Com uma a menos por boa parte do jogo e com gols de Bia Zaneratto e Dudinha, as comandadas de Arthur Elias bateram a Inglaterra por 2 a 1 em amistoso realizado no Etihad Stadium, em Manchester.

O confronto serviu apenas como prévia da Finalíssima, torneio que coloca frente a frente as campeãs da Eurocopa e da Copa América - Inglaterra e Brasil, respectivamente. A decisão está prevista para 2026 e marcará apenas a segunda edição do evento.

As brasileiras não demoraram a abrir o placar. O primeiro gol saiu logo aos 8 minutos, com Bia Zaneratto. A camisa 16 chutou rasteiro após jogada de Dudinha, que ampliou o marcador aos 17 minutos. O segundo gol contou também com a participação de Bia Zaneratto, mostrando um belo entrosamento entre as duas.

Porém, numa tentativa de frear um ataque promissor da Inglaterra, Angelina fez falta perto da área e acabou sendo punida com o cartão vermelho. O time de Arthur Elias naturalmente recuou, mas conseguiu se recompor e se reorganizar mesmo sem precisar de substituições.

A Inglaterra jogou um balde de água fria no Brasil logo aos 6 minutos do segundo tempo. Lorena quase pegou o pênalti batido por Stanway, mas a bola dormiu no fundo das redes. Arthur Elias pouco mexeu no time, cometendo assim os mesmos erros responsáveis por momentos de tensão na primeira etapa.

O jogo no segundo tempo virou ataque contra defesa. As inglesas seguiram pressionando, enquanto as brasileiras recuaram, torcendo para o apito final vir o mais rápido possível. A igualdade, enfim, não veio. Resta agora ao Brasil corrigir os erros e se preparar para encarar a Itália na terça-feira.

A vitória vale bem mais do que a prévia para a Finalíssima do ano que vem. Nos quatro confrontos mais recentes das equipes, o Brasil havia vencido apenas um. Foram duas derrotas, um empate e um triunfo das brasileiras. O último encontro foi em 2023 também pela Finalíssima, na qual as inglesas saíram vitoriosas.