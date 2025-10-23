Com a volta de titulares, Inter enfrenta o Fluminense para se afastar do Z-4

Na última quarta-feira (22), o Inter viajou até Salvador e foi derrotado pelo Bahia pelo placar de 1 a 0. O gol saiu após Bernabei cometer pênalti em Ademir, o atacante Willian José precisou de mais duas oportunidades para colocar a bola na rede, após Ivan defender a cobrança. Agora o Colorado enfrenta o Fluminense no Maracanã, sábado (25) às 17h30min, pela 30ª rodada do campeonato brasileiro.

Para o confronto no Rio de Janeiro, o Inter conta com as voltas de Alan Patrick , recuperado de um quadro de lombalgia, e Carbonero , que cumpriu suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Sem poder contar com Vitão lesionado e os laterais Bernabei e Alisson suspensos, o técnico Ramón Díaz chamou novos jogadores da base colorada. O zagueiro Pedro Kauã e o lateral-esquerdo Pablo integram a delegação no Rio.

Famílias de vítimas de incêndio no CT do Flamengo protestam após absolvição dos réus LEIA TAMBÉM:

Não se sabe ainda qual é a lesão de Vitão, o zagueiro saiu da Arena Fonte Nova com a perna esquerda imobilizada. Um exame de imagem foi realizado na capital fluminense e foi descartado qualquer tipo de lesão ligamentar. No entanto, o defensor deve ficar de fora para o confronto contra os cariocas. Com isso, o seu substituto deve ser Clayton Sampaio.

O técnico Ramón Díaz ainda não conseguiu emplacar uma boa sequência. Em seis jogos, ele acumula apenas duas vitórias e vê a zona de rebaixamento se aproximar. A quatro pontos do Vitória, primeiro time dentro do Z-4, uma derrota contra o Fluminense complicaria ainda mais o prognóstico colorado, que de 27 pontos a serem disputados, precisaria de 10 para chegar nos tão sonhados 45.

Mesmo assim, o treinador argentino não enxerga desta forma. Na coletiva de imprensa após a derrota para o Bahia, Díaz afirmou que o Inter não pensa em rebaixamento, mas admitiu que o time precisa melhorar. "O mais importante é a equipe jogar bem, temos que melhorar. Saber ler as situações complicadas. Tenho muita confiança no grupo", afirmou. Com 35 pontos, o Inter ocupa a 14ª posição na tabela.