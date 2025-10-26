A ginasta que se tornou a primeira africana a conquistar um ouro no Mundial

Kaylia Nemour marcou o nome na ginástica artística ao se tornar a primeira atleta africana a ser campeã mundial. A argelina conquistou o ouro nas barras assimétricas, na edição de Jacarta. Nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado, Nemour foi a primeira do continente a ganhar uma medalha olímpica na modalidade, também com o ouro nas barras assimétricas. A ginasta conquistou o título no mundial com uma nota 15.566, tendo 8.466 de execução e 7.100 de dificuldade. Foi mais de um ponto acima de Angelina Melnikova, que fez 14.500 - a russa foi a campeã no individual geral. O bronze ficou com a chinesa Yang Fanyuwei.

Esta foi a segunda medalha de Kaylia Nemour em Mundiais. Ela já tinha sido prata na mesma prova, na edição da Antuérpia-2023, à época primeira medalha de um país africano no torneio.

Ginasta revelação nasceu na Argélia

Nemour é filha de mãe francesa e pai argelino, e nasceu em Sainy-Benoît-la-Forêt, cidade que fica a 280 km de Paris. Apontada como promessa da ginástica desde cedo, ela competiu pela França até 2021. O rumo mudou após ser submetida a cirurgia nos joelhos como parte do tratamento de uma inflamação que afeta ossos e cartilagens, e provoca dores e limitações de movimentos. N a ocasião, a federação de ginástica da França teve rusgas com o Avoine Beaumont, clube da ginasta, por acreditar que o problema médico teria sido causado por excesso de treinos.