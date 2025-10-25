Raphinha agrava lesão, fica fora de Real Madrid x Barcelona e pode perder amistosos da seleção

Lesionado desde setembro, Raphinha não estará disponível para defender o Barcelona no clássico com o Real Madrid neste domingo (26), em duelo que vale a liderança de La Liga (Campeonato Espanhol). De volta aos treinamentos nesta semana, ele sentiu novo desconforto muscular e pode ficar mais um mês fora dos gramados, que o faria perder a próxima convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira.

De acordo com o The Athletic e o As , Raphinha não treinou com a equipe principal de Hansi Flick nesta sexta-feira (24). Ele está fora de combate desde setembro, quando foi constatada uma lesão no tendão da coxa após o duelo com o Real Oviedo, especificamente no terço médio do bíceps femoral da coxa direita.

A expectativa inicial era de que o técnico alemão poderia voltar a contar com uma de suas principais peças em um mês, mas o brasileiro acusou um novo desconforto após o retorno às atividades junto com o restante do elenco. Já descartado do clássico deste fim de semana, ele deve levar até um mês para se recuperar completamente.

I sso faz com que Raphinha se torne um ponto de observação para Carlo Ancelotti nos próximos amistosos da seleção brasileira, em novembro, contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18. Se levar de fato um mês para se recuperar da lesão na coxa, o atacante não terá condições de defender o Brasil. Vale destacar que ele já ficou fora da lista do italiano para as partidas contra Coreia do Sul e Japão, em outubro. A próxima convocação será anunciada no dia 3 de novembro, às 15h (de Brasília).

Raphinha também perderá mais cinco partidas pelo Barcelona. Além do compromisso com o Real Madrid, o atacante ficaria fora de duelos com Elche, Athletic Bilbao e Celta de Vigo, por La Liga, e Club Brugge, pela Champions League. Após a pausa para a Data Fifa de novembro, o Barcelona encara o Chelsea, no Stamford Bridge, pela competição europeia, em partida que pode marcar o retorno do brasileiro.