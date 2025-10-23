Em busca de consistência, Grêmio enfrenta o Juventude na Arena

Ainda buscando consistência, Grêmio recebe o Juventude na Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (26), às 16h. Nas últimas três partidas, o Tricolor sofreu duas derrotas, incluindo uma goleada frente ao Bahia por 4 a 0, e teve apenas uma vitória. Os resultados recentes voltaram a ligar o alerta na equipe que está a cinco pontos da zona do rebaixamento.
Antes mesmo de entrar em campo, o técnico Mano Menezes vai ter dor de cabeça para montar o onze inicial. A maldição na lateral-direita, posição que tem gerado pesadelos ao time desde o início da temporada, fez mais uma vítima. Marcos Rocha teve uma lesão muscular na coxa esquerda e deve perder os dois próximos jogos - Juventude e Corinthians.
Para o lugar do atleta de 36 anos, o treinador pode improvisar o zagueiro Gustavo Martins ou optar por João Lucas, que é da função. O último foi o eleito para ocupar a vaga quando Rocha teve que ser substituído no último jogo. Mas Mano costuma preferir a entrada de Martins, que, na ocasião, estava na sua posição de origem.
Enquanto a ausência preocupa, os retornos trazem esperança. Tiago Volpi, Arthur e Alysson treinaram nesta quinta-feira (23) e estão à disposição. O goleiro era um dos destaques do time que chegou a melhor sequência no Brasileirão, com duas vitórias e dois empates. Na última vez que atuou, marcou de pênalti e garantiu a igualdade com o Botafogo. Já Arthur foi poupado no último final de semana e volta para dar qualidade ao meio-campo tricolor. Na frente, a expectativa é que Alysson dê mais propositividade ao ataque.
Já o adversário tenta embalar depois de vencer o Bragantino em casa. O Juventude atualmente está na zona do rebaixamento, mas o resultado na última rodada voltou a acender a esperança no time de Caxias do Sul.
O provável Grêmio tem Volpi; Gustavo Martins (João Lucas), Noriega, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Dodi e Arthur; Alysson (Pavon), Edenilson e Amuzu (Pavon); Carlos Vinicius. Já o time de Thiago Carpini deve ser escalado com Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Abner (Luan Freitas) e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Peixoto; Rafael Bilu, Gabriel Taliari e Gilberto.