Após assumir gestão, Grêmio busca mais espaço na Arena

No dia 16 de outubro, o empresário Marcelo Marques cumpriu a promessa feita ao torcedor do Grêmio e entregou a gestão da Arena para o clube. Já com o controle do estádio, o Tricolor agora passa a mirar melhorias e a aquisição em definitivo de sua casa.

Em setembro, quando ainda era candidato à presidência, Marques tentou acertar a troca de chaves do Olímpico, antigo estádio do clube, e da Arena, mas o imbróglio se mostrou complicado demais. Agora, a missão voltou para a direção que tenta resolver o caso antes do fim da gestão.

A negociação envolve o Grêmio, dono do Olímpico, e as empresas Karagounis e OAS 26, que detêm 50% da Arena cada. Enquanto a primeira, gerida pela Caixa, não produz nenhum entrave para o acerto, o mesmo não pode ser dito sobre a segunda. A OAS 26 é de propriedade do grupo Coesa, antiga OAS, que comprou os negócios da imobiliária responsável pela construção do estádio. Para encerrar de uma vez por todas a relação entre as partes, eles pedem algumas exigências, vistas como inaceitáveis pela direção.

Dentre elas está o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao antigo estádio, que é de responsabilidade do Grêmio, além de saber quem fará a demolição do espaço e a realização das obras no entorno da Arena, que é de responsabilidade da prefeitura. Das condições, apenas o IPTU é de responsabilidade do clube, no entanto, o pagamento da dívida não interfere na realização de obras no espaço. Já as outras duas estão completamente fora do escopo do Tricolor.

Caso não consiga chegar a uma solução, a Karagounis vai trocar sua metade da Arena por metade do Olímpico, enquanto a OAS 26 seguirá sendo dona da outra metade do estádio no Humaitá.

Em paralelo, a diretoria se movimenta para aumentar a capacidade da Arena. Proposta primeiramente por Marques, a ampliação da Arquibancada Norte, de 7 mil para 10 mil pessoas, aguarda a chegada de barras de contenção. Já encomendadas, as estruturas metálicas são aparatos de segurança para reduzir as chances de acidentes no setor que não conta com cadeiras. Após as instalações, o espaço ainda passará por vistoria do Corpo de Bombeiros para atualização do Plano de Proteção e Prevenção contra Incêndios (PPCI).

Dentro de campo, nos treinos, o técnico Mano Menezes segue preparando a equipe que recebe o Juventude, neste domingo, às 16h. Na atividade desta quarta-feira (22), Alysson, Arthur e Volpi deram as caras e já estão à disposição do treinador. Por outro lado, o Tricolor não terá as presenças de Marcos Rocha e Alex Santana, lesionados no departamento médico.