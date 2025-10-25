Corinthians confirma Hugo como desfalque e terá improviso contra o Vitória

O Corinthians não terá Hugo Souza no jogo deste sábado (25), contra o Vitória, no Barradão, pela 30ª rodada do Brasileiro. O goleiro não se recuperou de uma luxação no ombro, não treinou e ficou de fora dos relacionados. Felipe Longo, cria da base, deve ser o titular pela segunda vez nos últimos três jogos - ele começou o duelo contra o Santos porque o camisa 1 estava suspenso.

LEIA TAMBÉM: Caio Souza fecha em sexto na final das argolas no Mundial de ginástica

Dorival deve improvisar o zagueiro Félix Torres na lateral direita. Matheuzinho está suspenso, e João Vítor Jacaré, da base, não foi relacionado para o confronto. O volante Charles corre por fora na briga pela vaga. José Martínez voltou a ser relacionado e caminha para ser titular. O venezuelano foi liberado pela diretoria e comissão técnica para ir para o jogo após ser multado pelo "sumiço" que deu na Data Fifa. Com Maycon suspenso, o camisa 70 deve herdar o lugar nos 11 iniciais. Carrillo, André Ramalho e Gustavo Henrique voltaram a ser relacionados. Os dois primeiros voltam após lesões, e o terceiro retorna de suspensão.

Um provável Corinthians tem: Felipe Longo; Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique, Raniele e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. O Corinthians encara o Vitória a partir das 16h (de Brasília), no Barradão. A equipe paulista tem 36 pontos e é a atual 11ª colocada.

LEIA TAMBÉM: Jogador que reagiu a ataque racista com soco pega pena maior que adversário

RELACIONADOS

Goleiros: Felipe Longo, Kauê e Matheus Donelli;

Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo e Matheus Bidu;

Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro;

Meio-campistas: André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, José Martínez, Raniele, Rodrigo Garro e Ryan;

Atacantes: Gui Negão, Kayke, Memphis Depay, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto.