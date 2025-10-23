Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesRacismo

Publicada em 23 de Outubro de 2025 às 21:41

Jogador que reagiu a ataque racista com soco pega pena maior que adversário

Em sua defesa, atleta disse que havia dito 'malaco', ao invés de macaco

Em sua defesa, atleta disse que havia dito 'malaco', ao invés de macaco

Reprodução/FPF TV/JC
Compartilhe:
Agências
O zagueiro Paulo Vitor, do Nacional-PR, chamado de "macaco" por Diego, do Batel, em partida pela Taça FPF no começo de outubro, pegou uma pena maior que o adversário por revidar à agressão com um soco. A decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná aconteceu nesta terça-feira (21) e foi transmitida via YouTube.
O zagueiro Paulo Vitor, do Nacional-PR, chamado de "macaco" por Diego, do Batel, em partida pela Taça FPF no começo de outubro, pegou uma pena maior que o adversário por revidar à agressão com um soco. A decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná aconteceu nesta terça-feira (21) e foi transmitida via YouTube.
LEIA TAMBÉM: Fonseca segura melhor saque do mundo e vence atual campeão na Basileia
Diego foi condenado a sete jogos de suspensão e multa de R$ 2 mil por ato de injúria racial. Já PV, vítima do ato racista, foi suspenso por 10 jogos por conta de revidar com o soco e por ter cuspido no adversário.
O processo disciplinar do TJD-PR (nº 1260/2025), da 2ª comissão, informa que foi necessário o uso de imagens de TV para condenar Diego. "O ato racista não foi presenciado pela equipe de arbitragem. Contudo, ficou constatada em transmissão a pronúncia da palavra 'MACACO' pelo Sr. Diego, dirigida ao Sr. Paulo", diz o documento da entidade.
Em sua defesa, Diego afirmou que falou "malaco", mas a tese não foi aceita pelo tribunal. No dia do jogo, PV reagiu dando um soco em Diego, que caiu no gramado e foi retirado de ambulância.
O tribunal reconheceu que Paulo Vitor agiu motivado pelas palavras de Diego, mas não o isentou de culpa. "O atleta denunciado [PV], movido pela agressão verbal sofrida, pelo ato de racismo, desferiu um soco no atleta adversário, o qual configura agressão física, infração prevista no artigo 254-A do CBJD6", diz a ata.
Autor da injúria racial, Diego foi demitido pelo Batel no dia seguinte à agressão. O clube confirmou sua demissão em post no Instagram na ocasião.
A Federação Paranaense de Futebol também se pronunciou em nota oficial naquela data, condenando a atitude racista do jogador do Batel. A entidade também reiterou seu posicionamento criticando a reação de PV, alegando que é "contra a violência no futebol, dentro e fora dos gramados".

Notícias relacionadas