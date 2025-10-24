Grêmio x Juventude: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Neste domingo (26), o Grêmio recebe o Juventude na Arena, às 16h, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor vem de uma derrota acachapante para o Bahia na Fonte Nova, na última rodada, pelo placar de 4 a 0. Outro problema para o Grêmio está na lateral-direita. Sem poder contar com Marcos Rocha, as opções para a vaga são João Lucas e o zagueiro Gustavo Martins improvisado, que já atuou diversas vezes pela equipe nesta posição. Por outro lado, o técnico Mano Menezes conta com as voltas de Tiago Volpi, Arthur e Alysson para o confronto.

A situação do Imortal não é muito diferente do rival. Na 12ª colocação, com 36 pontos, está a cinco da zona de rebaixamento e busca se afastar da degola e aumentar suas chances de conseguir uma vaga para a Sul-Americana. A ideia é repetir o futebol apresentado contra o São Paulo, na penúltima rodada, quando venceu por 2 a 0.

Já no lado da equipe da Serra, o Juventude segue na luta contra o rebaixamento. Em 18º lugar, com 26 pontos, o Papo está a cinco pontos do Santos, primeiro fora do Z-4. Para o confronto, o técnico Thiago Carpini terá o retorno de Jandrei, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Bragantino por 1 a 0, na última rodada. Sem vencer o Grêmio em Porto Alegre desde 2008, o Ju também nunca superou o Tricolor dentro da Arena. Em 19 confrontos no estádio, conseguiu apenas 5 empates.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Volpi; Gustavo Martins (João Lucas), Noriega, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Dodi, Arthur e Edenílson; Amuzu (Pavón), Alysson (Pavón) e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.

Juventude - Jandrei; Igor Formiga, Abner, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Sforza, Jadson e Caíque; Rafael Bilu, Taliari e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.

Arbitragem - Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correia (RJ) e Thiago Henrique Neto Correia Farinha (RJ). O VAR é Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).

SERVIÇO GRÊMIO X JUVENTUDE

Local : Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS;

Transmissão : RBS TV, GE TV, Premiere e o Sportv;

Data e Hora : Domingo (26), às 16h;