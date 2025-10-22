Vini Jr. ajuda a furar retranca, e Real vence a Juventus na Champions

O Real Madrid venceu a Juventus por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), no Santiago Bernabéu, pela 3ª rodada da Fase de Liga da Liga dos Campeões. O gol foi marcado por Jude Bellingham, em rebote após bela jogada de Vini Júnior pela esquerda. O brasileiro encarou três marcadores e bateu no pé da trave antes de a bola sobrar para o inglês conferir para o fundo do gol. O jogo foi marcado por uma forte retranca do time italiano.

Com a vitória, o Real segue 100% na competição, com 9 pontos na 5ª colocação. A Juventus, com dois pontos, está em 25º lugar, fora da zona de classificação para os playoffs. A Champions League volta no dia 4 de novembro. O Real Madrid encara o Liverpool fora de casa na próxima rodada, enquanto a Juve recebe o Sporting em Turim.

Pela La Liga, o Real Madrid disputa o clássico contra o Barcelona neste domingo (26). No mesmo dia, pelo Campeonato Italiano, a Juventus enfrenta a Lazio fora de casa.

ENDRICK SEGUE SEM JOGAR

Reserva no Real Madrid de Xabi Alonso, Endrick não joga desde o dia 18 de maio. A última partida do brasileiro pelo time merengue foi contra o Sevilla, quando sofreu uma lesão na coxa direita. O Real ainda era treinado por Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção brasileira.

Endrick ficou quatro meses se recuperando da lesão. O brasileiro foi relacionado por Xabi nos últimos sete jogos do Real, mas ainda não estreou sob o comando do técnico espanhol. Quem também começou no banco nesta quarta-feira (22) foi Rodrygo. No entanto, o Raio vem jogando no time de Xabi, inclusive tendo atuado como titular nos dois primeiros jogos do Real na Champions.

