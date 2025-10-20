Torcedora é presa em flagrante após denúncia de racismo em jogo do Paulista Sub-12

Uma torcedora foi presa em flagrante em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, neste domingo (19), após denúncia de racismo no jogo entre Manthiqueira e Corinthians, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista sub-12. A partida foi paralisada pela arbitragem depois que um jogador do time do interior paulista, de 12 anos, denunciou ter sido vítima de racismo.

Nos acréscimos do segundo tempo, um atleta do Manthiqueira se sentou no gramado e foi às lágrimas. O árbitro Guilherme Drbochlaw foi até o jogador, que contou sobre o ocorrido. Em seguida, Drbochlaw acionou o protocolo antirracismo, adotado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por recomendação Fifa, que busca denunciar atos de cunho racista em competições em todo o território nacional.

Na súmula da partida, o árbitro apontou que o protocolo antirracismo foi acionado pois o jogador do time da casa estava sentado e, aos prantos, informou que ouviu da torcida do Corinthians ofensas de cunho racista.

"Informo também que a equipe que arbitragem prontamente o acolheu. Após esse relato, o diretor de jogo e o policiamento foram chamados ao campo para também ouvir o relato do atleta. Informo também que após o ocorrido, o referido atleta não seguiu na partida devido ao seu estado emocional", diz um trecho da súmula.

Segundo a Secretaria do Estado da Segurança Pública (SSP-SP) que a suspeita foi presa por injúria racial. De acordo com o boletim de ocorrência, depois da criança denunciar o ocorrida à arbitragem, a mãe da vítima acionou os policiais que faziam a segurança do evento.

"As partes foram encaminhadas à Delegacia de Guaratinguetá, onde a suspeita prestou depoimento e teve a prisão em flagrante decretada. A mulher foi encaminhada à Cadeia Pública de Lorena, onde permaneceu à disposição da Justiça", disse a SSP.

Nesta segunda-feira, o Manthiqueira publicou uma nota de repúdio nas redes sociais. No texto, o clube afirma que as autoridades competentes já estão cuidando do caso.

"Ontem foi um dia que, apesar de querermos esquecer, precisará ficar na memória de todos! Racismo não se tolera! E só pra lembrar... são crianças de 12 anos! Crianças! Isso ocorreu com nosso atleta da base do sub-12. Toda nossa solidariedade e justiça à ele!", disse o Manthiqueira no Instagram.

Também em nota oficial publicada, a Federação Paulista de Futebol (FPF) disse que o caso foi encaminhado à Polícia Militar e ao Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP).

"A FPF reforça seu repúdio a todo e qualquer ato racista e reafirma que o Futebol Paulista não tolera a participação de racistas em suas competições. Choca ainda mais o fato de, neste caso, ser um ato contra uma criança que apenas está jogando futebol. A FPF seguirá vigilante e atuante para que nenhuma pessoa, muito menos crianças, sejam alvos de crimes como este", disse a FPF em nota.

Recentemente, a FPF fechou os portões para o público em 144 jogos de competições de base disputadas no estado em virtude do meu comportamento de torcedores nas arquibancadas. A proibição parte de uma campanha para diminuir o assédio aos atletas que colocava os "pais de castigo", chamada "-Ódio +Futebol". O Corinthians ainda não se pronunciou sobre o caso.