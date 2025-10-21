Verstappen 'apimenta' F-1 e ainda tem chances de penta contra McLaren

O Mundial de Pilotos da Fórmula 1 era visto como praticamente definido até as férias no verão europeu com Oscar Piastri na liderança e seu companheiro de equipe, Lando Norris, logo atrás. Porém, com as vitórias seguidas de Max Verstappen, a última no Grande Prêmio dos Estados Unidos no domingo, a briga pelo Mundial volta a ficar em aberto.

Desde que venceu o GP da Itália, em Monza, o holandês tirou 64 pontos de desvantagem em relação ao australiano. A diferença que era de 104 caiu para 40. "A chance está aí. Nós só precisamos tentar conseguir esse tipo de fim de semana até o fim. Vamos tentar com tudo que pudermos. Eu estou muito empolgado até o fim", afirmou o piloto da Red Bull no domingo.

Agora, com cinco etapas e duas corridas sprint - Cidade do México, Brasil, Las Vegas, Catar e Abu Dabi - a chance de uma final concorrida pode estar cada vez mais perto. Ao todo, restam 141 pontos a serem disputados nos próximos GPs.

A diferença na pontuação de Verstappen para o líder e o segundo colocado é de 40 e 26 pontos, respectivamente. Portanto, para chegar ao primeiro lugar, o holandês precisa anular essa disparidade e torcer para que Piastri e Norris não consigam ter uma boa performance.

Se Max conseguir tirar pelo menos 41 pontos de vantagem somando todas as corridas restantes, o campeonato terminaria o ano sendo entregue à Red Bull. Porém, para que isso seja possível, Piastri não pode ficar em segundo em todas as disputas restantes, já que essa possibilidade garantiria 104 pontos ao australiano - os resultados ficariam em 450 para Piastri e 447 para Verstappen.

Sendo assim o cenário de triunfo para Verstappen precisa ter pelo menos quatro de cinco vitórias nas provas remanescentes, incluindo sprints, Norris e Piastri devem se alternar entre 2º e 3º, e o britânico não pode vencer nenhuma corrida.

Embora pareça quase impossível, desde que Laurent Mekies assumiu o comando da escuderia austríaca, Verstappen somou, em média, 11,4 pontos sobre o australiano por etapa. Se mantiver o mesmo ritmo e a equipe de Zak Brown continuar com falhas de rendimento, o holandês pode chegar às festas de fim de ano com seu quinto Mundial de Pilotos.

Com cenários tão instáveis, vale ficar de olho no desempenho do trio nos próximos encontros da F-1, já que qualquer complicação, abandono ou pitstop pode render um campeonato para um dos três.