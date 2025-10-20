Com alerta ligado, Grêmio volta aos treinos após a goleada para o Bahia

Depois da derrota vexatória contra o Bahia no domingo (19), o Grêmio volta aos treinos na tarde desta terça-feira (21). A desastrosa atuação na Fonte Nova religou o alerta no Tricolor. Atualmente, a equipe está em 14º no Campeonato Brasileiro, no limite da zona de classificação para a Sul-Americana e muito distante do sonho da vaga para a Libertadores.

Enquanto o rebaixamento ainda não é uma preocupação, o Tricolor está a oito pontos do Vitória, primeiro na zona da degola, ficar de fora das duas competições continentais seria desastroso. Especialmente pelo investimento realizado na segunda metade da temporada, que contou com a chegada de Willian, lesionado, Marcos Rocha, que teve que deixar o campo ainda nos primeiros minutos, e Arthur, que foi poupado contra os baianos.

Na coletiva após a partida, o técnico Mano Menezes falou sobre as ausências, mas não poupou críticas ao que viu dentro de campo. "Sem eles, a gente voltou a ser um Grêmio que a gente não queria mais ser. Mas tenho que assumir a responsabilidade, com qualquer desfalque. O Grêmio não pode apresentar o jogo que apresentou hoje (domingo)", concluiu. Durante a fala, o treinador também reclamou do pouco intervalo entre as partidas, o que não vai ocorrer na preparação para o próximo embate.

Mano terá cinco dias para preparar a equipe que terá retornos importantes contra o Juventude no próximo domingo (26) na Arena. Apesar de ter ficado fora, o quadro de Arthur não preocupa. O volante sentiu dores ao fim do confronto com o São Paulo e foi poupado, mas já deve voltar a atuar neste final de semana.

O mesmo não pode ser dito sobre Marcos Rocha. O lateral-direito, fará exames durante a semana e terá a situação reavaliada. Já Willian teve uma melhora no quadro, mas deve retornar apenas na segunda semana de novembro. O jogador já anda sem o auxílio de muletas e a recuperação é tratada com cautela.

Além de Arthur, Mano voltará a contar com Alysson e Dodi, o primeiro se recupera de um edema na panturrilha direita, enquanto o segundo cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O Tricolor também vive a expectativa do retorno de um dos destaques do elenco e de um meio-campo que não atua desde junho. No gol, Tiago Volpi está em fase final da recuperação do edema na perna esquerda e está entre os possíveis relacionados para o próximo compromisso contra o Ju. Já Monsalve, que passou por uma cirurgia para correção de uma luxação no ombro direito, foi liberado para treinar e deve dar as caras na atividade desta tarde. Mas ainda é dúvida. O colombiano precisa recuperar a massa muscular que perdeu no local da lesão.