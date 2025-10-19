Max Verstappen vence GP dos EUA e se aproxima da McLaren

Max Verstappen concluiu com uma vitória tranquila seu final de semana perfeito no GP dos EUA de Fórmula 1. O tetracampeão mundial foi pole position e venceu a corrida sprint no sábado e neste domingo (19), largando novamente na frente, foi o primeiro a receber a bandeira quadriculada no Circuito das Américas, em Austin, após vencer de ponta a ponta. Lando Norris, da McLaren, em segundo, e Charles Leclerc, da Ferrari, completaram o pódio.
Com o resultado, o holandês da Red Bull diminuiu a vantagem da dupla da McLaren no Mundial de Pilotos. Oscar Piastri, que chegou em quinto lugar, continua como líder como com 346 pontos, Lando Norris acumula 332, e Verstappen alcançou 306, faltando cinco corridas para o fim da temporada.
Vencedor da corrida sprint no sábado, Verstappen imprimiu um forte ritmo no início e logo abriu mais de 2 segundos para Leclerc, que sofria forte ataque de Norris. Gabriel Bortoleto, que largou da 16ª posição e ocupava a 13ª, foi o primeiro a parar nos boxes e caiu para a última colocação. Enquanto Verstappen abria vantagem (mais de 6 segundos) para Leclerc, Norris tentava superar o piloto da Ferrari, que tinha pneus macios, para chegar ao segundo lugar.
Norris conseguiu a ultrapassagem na 21ª volta, mas a essa altura Verstappen já tinha mais de 10 segundos de vantagem. Pouco depois de perder a segunda posição, Leclerc foi aos boxes e perdeu mais posições.
Na 31ª volta, Piastri, que era o quarto colocado, foi aos boxes e voltou em sétimo lugar. Norris parou duas voltas depois. Verstappen foi para a troca de pneus no 34º giro, mas sua vantagem era tão grande que ele retornou à pista como líder. Após as paradas de todos os pilotos, as primeiras posições eram iguais às do início da prova: Verstappen na ponta, seguido por Leclerc, Norris, Lewis Hamilton e Piastri.
A disputa prosseguiu até a parte final da prova, quando na 51ª volta Norris conseguiu a ultrapassagem para terminar na segunda posição. A próxima etapa da Fórmula 1 acontece a partir de sexta-feira na Cidade do México. O GP do México, 20ª das 24 etapas do Mundial, acontece no domingo, às 17h.