Grêmio perde final do Brasileirão sub-17 para o Atlético-MG

Na manhã deste sábado (18), o Grêmio entrou em campo para a partida de volta da final do Campeonato Brasileiro Sub-17, na Arena MRV, em Belo Horizonte. No tempo normal, o Tricolor acabou derrotado por 3 a 0 pelo Atlético Mineiro. Com a vitória gremista por 4 a 1 na primeira partida, o placar agregado terminou empatado, levando a decisão para as cobranças de pênalti, onde o adversário venceu por 4 a 2.

Os mandantes começaram pressionando e dominando as ações do jogo. A primeira chance foi aos oito minutos da primeira etapa, quando Cauã Soares bateu mascado e passou rente à trave esquerda gremista. Aos 10, Mathias apareceu com perigo em uma cabeçada que saiu pela linha de fundo.

No minuto seguinte, o goleiro Vitão apareceu bem para defender o chute forte de Samuel Rodrigues. Mesmo diante da pressão do Atlético, o Grêmio procurava se organizar defensivamente e encontrar espaços para criar suas jogadas.

Aos 20, o Grêmio teve sua primeira grande oportunidade na partida. Em cobrança de falta precisa, Roger colocou a bola na área e David Brendo cabeceou, obrigando o goleiro Kaio Assis a fazer a defesa.

Aos 36, Vitão fez grande defesa após chute forte de longa distância de Índio. No rebote, o goleiro gremista voltou a se destacar, fechando bem o ângulo e evitando o gol mineiro com mais uma intervenção segura.

Nos acréscimos, aos 47, Cauã Soares marcou de cabeça e abriu o placar para o Atlético. O Tricolor reagiu de imediato. Borne avançou em velocidade e tabelou com Lucca, que devolveu para o camisa 10 finalizar com precisão e balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento no penúltimo passe.

Na volta do intervalo, o treinador Ruimar Kunzel promoveu a primeira alteração no Grêmio: Iago Valeije entrou no lugar de João Borne. Logo aos 40 segundos, Lucca recebeu dentro da área e bateu de primeira, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Na sequência, o Atlético retomou a posse e, aos quatro minutos, chegou à área gremista com perigo. Samuel Rodrigues finalizou por cima do gol. Aos oito, Alexsander entrou no lugar de Lucas Rian, que deixou o campo sentindo dores após uma dividida.

Cinco minutos depois, Vitor Ramon invadiu a área em velocidade e finalizou para a defesa do goleiro. No rebote, Lucca chutou, mas Kaio Assis evitou o gol. Aos 16, Mosquito finalizou e a bola acertou o travessão. Na sobra, Cauã Soares ampliou o placar para o Atlético.

Mesmo pressionado, o Grêmio buscou administrar a vantagem conquistada no jogo de ida. Aos 24, o técnico promoveu três alterações: Roger, Lucca e Tiago deram lugar a Vagner, Harlley e John, respectivamente. Três minutos depois, Cauã Soares voltou a levar perigo em cabeçada que explodiu no travessão após quicar no gramado. Aos 31, João Teixeira marcou para o time mineiro, mas o gol foi anulado por impedimento na origem da jogada. O Atlético seguiu pressionando, enquanto o Tricolor se defendia com garra e buscava encaixar os contra-ataques.

Gabriel Mec driblou o marcador e finalizou aos 37. A bola desviou na zaga, e Vitor Ramon ainda tentou o chute, mas a defesa adversária afastou. Aos 46 minutos, Samuel Rodrigues arriscou o chute e acertou a trave. Dois minutos depois, o goleiro Vitão defendeu a finalização de João Teixeira e manteve o Grêmio no jogo.

Porém, no minuto seguinte, Ronaldo marcou o terceiro gol do Atlético. Com o placar agregado igualado, a decisão do título foi para as penalidades máximas. Cauã Soares abriu a série de cobranças e converteu para o Atlético. Iago Valeije foi o primeiro a bater pelo Grêmio e também marcou, com um chute alto e preciso. Na sequência, João Teixeira cobrou, Vitão ainda tocou na bola, mas ela acabou passando a linha.

Harlley foi o segundo batedor gremista, mas parou em grande defesa de Kaio Assis, que defendeu com o pé. Gutte marcou o terceiro do Atlético, enquanto Vitor Ramon respondeu com categoria e manteve o Tricolor na disputa. Vinicius fez o quarto para os mandantes e, na última cobrança gremista, Gabriel Mec acertou a trave, encerrando a decisão.

Escalação do Grêmio:

Vitão, Vitor Ramon, David Brendo, Luis Eduardo, Danillo, Lucas Rian (Alexsander), Roger (Vagner), Tiago (John), Lucca (Harlley), João Borne (Iago Valeije) e Gabriel Mec.

Técnico: Ruimar Kunzel

Escalação do Atlético:

Kaio, Samuel Rodrigues, Vitão, Pedro Xavier, Kauã Pascini, Luiz Peu (Vinicius), Índio, Mathias (Gutte), Jonatas (João Teixeira), Cauã Soares e Mosquito (Ronaldo).

Técnico: Henrique Teixeira.