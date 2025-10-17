Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem pela final do Brasileirão sub-17

Após vencer o jogo de ida pelo placar de 4 a 1, o Grêmio vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG em busca de confirmar o título do Campeonato Brasileiro sub-17. No jogo realizado na Arena, na segunda-feira (13), o Tricolor dominou o Galo e não deu chances para o time mineiro, com gols de Lucca, duas vezes, João Borne e Roger.

Os Crias de Eldorado colocaram uma mão e meia na taça e podem perder por até dois gols de diferença que saem com o título da competição. O jogo é às 11h, deste sábado, na Arena MRV. O Sportv realiza a transmissão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG - Kaio; João Pedro Mathias, Vitor, Pedro Xavier e Rafael Martins; Luiz Henrique, João Pedro e Hendel; Riquelme, Wallysso e Caua Campos. Técnico: Henrique Teixeira.

Grêmio - Gabriel Menegon; Vitor Ramon, David Brendo, Luiz Eduardo e Lucas Rian; Danillo, Tiago e João Borne; Roger, Gabriel Mec e Lucca. Técnico: Ruimar Kunzel.

Arbitragem - Daniel Alejandro Hidalgo (RR), auxiliado por Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Antonia Soliane Oliveira dos Santos (RR). VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

SERVIÇO ATLÉTICO-MG X GRÊMIO

Local : Arena MRV, Belo Horizonte;

Transmissão : Sportv;