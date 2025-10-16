Hugo Calderano conquista pan-americano pela sexta vez e chega ao sétimo título na temporada

Hugo Calderano garantiu seu sexto título no pan-americano de tênis de mesa, em Rock Hill, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (15). Um dia depois de conquistar o ouro nas duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi, o brasileiro venceu o torneio individual após vitória na final contra o americano Kanak Jah por 4 sets a 1, com parciais de 11/6, 11/6, 9/11, 12/10 e 11/9. Este é o quinto título pan-americano consecutivo de Calderano.

Para chegar a mais uma conquista, o brasileiro trilhou um caminho sem tantas dificuldades. Calderano estreou na segunda rodada, por ser cabeça de chave número 1, e venceu o salvadorenho Diego Orantes por 4 a 0. Nas oitavas, fez 4 a 1 sobre o paraguaio Marcelo Aguirre, mesmo placar das quartas, quando superou o norte-americano Sid Naresh. Na sequência, ele derrotou o chileno Nicolas Burgos por 4 a 2 na semifinal para chegar à final.

Depois do título, o brasileiro demonstrou satisfação com mais um troféu no ano. "Definitivamente, é a melhor temporada da minha carreira até aqui. Tive grandes resultados neste ano e espero seguir em frente buscando outros para o Brasil e o nosso continente. Estou muito feliz", disse o mesa-tenista.

Apesar da campanha sólida para mais um título, o atleta, que tem 14 conquistas continentais individuais desde 2014, afirmou que a competitividade no pan-americano vem em constante crescimento. "O nível das Américas tem aumentado muito. Vários jogadores estão na Europa disputando ligas nacionais. Fico feliz em ver esse crescimento do nosso esporte no continente", disse o brasileiro. Na sequência da temporada, Calderano disputa o WTT Champions Montpellier, na França, entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro.

Além do título de Calderano, o tênis de mesa brasileiro conquistou outro título nesta quarta. Nas duplas masculinas, Leonardo Iizuka e Guilherme Teodoro foram campeões depois de superarem os chilenos Nicolas Burgos e Gustavo Gomez por 3 a 0, com parciais de 11/8, 11/9 e 11/7. O único revés do dia foi na decisão do simples feminino. A brasileira Bruna Takahashi ficou com o vice, após ser derrotada pela porto-riquenha Adriana Diaz, por 4 a 0, com parciais de 11/7, 11/8, 15/13 e 11/4.