Grêmio domina o São Paulo dentro da Arena e sobe na tabela

No dia em que foi oficializada a transferência da gestão do estádio para o clube, o Grêmio recebeu o São Paulo, nesta quinta-feira (16), na Arena, e venceu pelo placar de 2 a 0, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória maiúscula do time de Mano Menezes distancia de vez o Tricolor da parte de baixa da tabela de classificação. E, além do mais, desperta o desejo de ambicionar uma vaga em um torneio continental na próxima temporada.

O jogo começou cauteloso, um verdadeiro xadrez em campo. Cinco minutos se passaram sem finalizações, com o São Paulo, mesmo fora de casa, mantendo a bola, como dono da partida. Aos dez minutos, a primeira chance dos donos da casa: Amuzu recebeu na esquerda, driblou e disparou por cima do gol — um aviso de que a noite prometia intensidade.

O São Paulo precisou mexer cedo. Wendell sentiu uma lesão, e Patryck entrou. Gabriel Grando, atrapalhado, quase entregou o ouro para o São Paulo, com um chapéu desastrado. Minutos depois, Tapia, aproveitando a sobra, tentou o golpe definitivo, mas a pontaria falhou.

O tricolor paulista dominava o meio e explorava as costas de Marcos Rocha, transformando Tapia em uma dor de cabeça para o Grêmio. Aos 20, os gaúchos equilibraram a posse de bola e começaram a criar chances, mas esbarravam nos últimos passes e em Rafael, ainda pouco exigido.

As lesões continuaram a marcar a partida: Alysson saiu, Pavón entrou e trouxe novo fôlego ao Grêmio. E quase imediatamente recebeu um passe perfeito de Marcos Rocha, ajeitou e bateu, mas Rafael brilhou com uma defesa sensacional. Escanteio na sequência, novo milagre do goleiro. Era nítido: o gol gremista estava amadurecendo. E veio aos 40 minutos: Amuzu arriscou, a bola desviou, e Carlos Vinícius só precisou empurrar para o fundo da rede.

Na volta do intervalo, o São Paulo desfez o esquema de três zagueiros, saindo Alan Franco e entrando Lucas Moura. Com a saída de um defensor, o Grêmio explorou os espaços oferecidos. Logo no começo da segunda etapa, Edenilson fez bela jogada, cortou para a perna esquerda, mas chutou em cima de Rafael.

Aos 10, Arthur deu passe magistral para Edenilson, que limpou o marcador, sofreu o contato e caiu dentro da área. No primeiro momento, Davi Lacerda disse que não houve nada, mas foi chamado pelo VAR e marcou pênalti. Carlos Vinícius tirou Rafael da foto e ampliou para os mandantes.

Os visitantes não respiravam: Amuzu encontrou o Edenilson dentro da área, que limpou Arboleda, e finalizou mascado pela linha de fundo. Na metade do segundo tempo, o jogo se desenhou: o Grêmio sentou no placar e apostou no contra-ataque em cima dos erros dos paulistas, enquanto os visitantes, que pouco incomodavam a meta gremista, tentavam evitar um desastre maior.

Aos 32, o único susto em Gabriel Grando: Ferreira cruzou para Lucas Moura, mas o goleiro tricolor afastou. Em seguida, mais uma defesa de Rafael: Cristaldo deu um passe magistral para Pavón, que cruzou para Kike Olivera chegar finalizando, mas o paredão são-paulino evitou o que seria o terceiro gol gremista.

Com os três pontos garantidos e uma atuação de luxo, o Tricolor volta a campo no próximo domingo (19), às 20h30min, para enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova, pela 29ª rodada do campeonato brasileiro.

Grêmio (2) - Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Arthur (Gustavo Martins), Dodi e Edenilson (Cuéllar); Alysson (Pavón), Amuzu (Cristaldo) e Carlos Vinícius (Kike Olivera). Técnico: Mano Menezes.

São Paulo (0) - Rafael; Sabino, Arboleda e Alan Franco (Lucas Moura); Wendell (Patryck), Marcos Antônio, Alisson e Maílton; Rodriguinho (Ferreira); Luciano (Rigoni) e Gonzalo Tapia (Luiz Gustavo). Técnico: Hernan Crespo.

Árbityro - Davi de Oliveira Lacerda (ES).