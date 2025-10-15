Inter sucumbe a pressão do Mirassol e conhece a derrota sob comando de Díaz

O Inter não aguentou a pressão imposta pelo Mirassol no Maião e saiu derrotado por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (15) pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a derrota o time do técnico Ramón Díaz conhece a primeira desde a chegada da nova comissão técnica. Sem acumular pontos, a equipe segue na 15ª posição da competição e segue na zona morta, longe do rebaixamento e fora da zona de classificação para a Sul-Americana.

A partida já começou eletrizante, o primeiro lance perigoso veio na saída de bola. O Colorado tentou pressionar, mas o Leão Caipira não se assustou e depois de boa troca de passes na defesa, Danielzinho lançou Gabriel que avançou sozinho e chutou para fora da entrada da área. Nos minutos seguintes os visitantes pouco viram a cor da bola. Os donos da casa chegavam com facilidade à frente, mas tinham dificuldades para converter o domínio em finalizações. Tiveram apenas uma cabeçada que foi facilmente defendida por Anthoni.



A partir dos 15 minutos, o Inter começou a se acertar na partida. Aos poucos reduzia o ímpeto ofensivo dos adversários e começava a aparecer no ataque. No entanto, pecava nos passes finais e não levava risco real à goleira do Mirassol. Justamente quando estava no melhor momento da partida, sofreu um duro golpe.



Aos 25, depois de cobrança de escanteio, Neto Moura desviou na primeira trave, Anthoni tentou desviar mas acabou jogando a bola para dentro do gol. Apesar da trapalhada, o gol foi dado para o volante dos paulistas. Atrás no placar, o Alvirrubro voltou a pressionar quando não tinha a posse. A marcação alta rendeu um lateral no campo do Mirassol. Depois da cobrança a bola chegou até Alan Patrick que sofreu uma falta quase na meia lua da área adversária. Ele mesmo bateu, Muralha fez boa defesa mas deu rebote nos pés de Thiago Maia, que apenas completou para o fundo da rede, deixando tudo igual aos 38.



Com o empate de volta ao placar, o time da casa se lançou ao ataque. Depois de cinco chances que acabaram para fora ou nas mãos de Anthoni, Reinaldo conseguiu vencer o paredão vermelho no último lance da primeira etapa. O lateral-direito pegou a sobra do escanteio, driblou Bruno Henrique dentro da área e sem ângulo bateu forte sem chance para o goleiro. O árbitro Bruno Arleu de Araujo não deixou a bola voltar a rolar, encerrando os 45 minutos iniciais com uma derrota parcial para o Colorado.

O Inter até teve seus momentos no primeiro, mas sofreu com o toque envolvente do adversário e teve dificuldade para se segurar na defesa. Tudo ficou ainda pior quando Anthoni falhou e deixou os adversários. Após a falha, ainda demonstrou força de reação e buscou o empate na única oportunidade clara que teve. Mas a forte pressão dos paulistas resultou no gol que decretou o 2 a 1

Para o segundo tempo, o técnico Ramón Díaz desmontou o 3-5-2. Tirou o zagueiro Victor Gabriel e colocou Ricardo Mathias, passando a ter um centroavante de referência. Apesar das mudanças, a segunda etapa começou do mesmo jeito que a primeira tinha terminado. O Leão Caipira pressionou e depois de parar duas vezes na defesa e uma nas mãos de Anthoni voltou a balançar as redes.



Aos três minutos, Reinaldo fez inversão para Negueba que dominou, limpou a marcação e soltou o pé de fora da área. O goleiro colorado se esticou todo, mas não conseguiu chegar na bola que morreu no canto direito. Se na metade inicial o Inter demonstrou força de reação logo após sofrer o gol, nos 45 finais a história foi outra. Mesmo com a vantagem no marcador, os paulistas seguiam preocupando a defesa colorada, Cristian teve duas oportunidades dentro da área, mas mandou para fora e Daniel Borges parou em boa defesa de Anthoni.



No quarto final do jogo, o Alvirrubro subiu as linhas e voltou a pressionar a saída de bola do Mirassol. A postura garantiu mais posse de bola ao time de Díaz, mas a equipe seguia sofrendo para chegar ao ataque. A chance mais clara que teve foi um chute de Alan Rodríguez depois de roubada, mas a finalização saiu fraca e Muralha encaixou sem maiores dificuldades. Quase no apagar das luzes, Ricardo Mathias chegou a balançar as redes, mas Alan Patrick estava impedido na origem da jogada.



Como prometido, aos 49, Bruno Arleu de Araujo apontou o centro de campo para decretar a primeira derrota de Ramón Díaz à frente do Inter. O Colorado volta a campo no próximo domingo, às 18h30min, para enfrentar o Sport, no Beira-Rio.

Mirassol (3) - Alex Muralha; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel (Cristian Renato) e Guilherme Marques (Shaylon); Negueba (Carlos Eduardo) e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

Inter (1) - Anthoni; Vitão (Clayton Sampaio), Mercado e Victor Gabriel (Ricardo Mathias); Aguirre, Thiago Maia (Alan Rodríguez), Bruno Henrique (Bruno Gomes) e Bernabei; Alan Patrick, Óscar Romero (Bruno Tabata) e Vitinho. Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro - Bruno Arleu de Araujo (RJ)