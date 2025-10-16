Depois de tropeço, Inter enfrenta o lanterna Sport no Beira-Rio para se distanciar do Z-4

O Inter terá neste domingo (19), às 18h30min, uma chance de ouro em sua casa para deixar a parte de baixo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O adversário pela 29ª rodada será o Sport. Com apenas 17 pontos, o clube de Recife é o lanterna isolado da competição, seis pontos atrás do Juventude.

Além dos três pontos no próximo duelo serem cruciais para as pretensões de uma vaga para a Sul-Americana do ano que vem, o Colorado também precisa dar uma resposta ao desempenho apresentado contra o Mirassol na última rodada. O revés por 3 a 1 marcou a primeira derrota do técnico Ramón Díaz, que definiu a atuação do time como ''horrível''. Ele ainda avaliou que a equipe cometeu muitos erros pontuais, sem apontar os responsáveis. ''Não vou cometer a covardia de falar individualmente de um jogador aqui após a derrota. Mas vamos avaliar'', concluiu.

O gol que abriu o placar aconteceu numa falha do goleiro Anthoni, que empurrou a bola para o fundo das redes. A posição tem estado sob fogo no Beira-Rio. Antes da lesão, Rochet também era criticado pelos erros. Com a polêmica, o nome do reserva Ivan tem ganhado força nos bastidores, mas a mudança é improvável. Díaz já trabalhou com o goleiro quando estava no Vasco, no entanto, ele não foi utilizado nenhuma vez durante a passagem.

Para o confronto deste final de semana, a comissão técnica pode desfazer o esquema de três zagueiros que usou nas últimas duas partidas. Com a volta dos colombianos Carbonero e Borré da seleção, Alan Patrick deve deixar de ser o falso nove e voltar a ser um meia-armador. Vitinho pode completar o trio ofensivo, já que Romero, homem de confiança do novo treinador, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com a formação mais ofensiva, a expectativa é que o time tenha mais oportunidades na frente.

Já o Sport chega a Porto Alegre com uma sequência de cinco jogos sem vitória. São duas derrotas e três empates. A situação do Leão é desesperadora, segundo o departamento de matemática da UFMG, a equipe tem 99,22% de chance de ser rebaixado para a Série B.

O provável Inter deve ter Anthoni (Ivan); Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré. Já o Sport, do técnico Daniel Paulista, deve vir de Gabriel Vasconcellos; Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Aderlan (Matheus Alexandre), Lucas Kal, Zé Lucas, Matheusinho e Igor Cariús; Hyoran (Lucas Lima) e Derik Lacerda.