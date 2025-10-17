Após assumir a Arena e vencer o São Paulo, Grêmio mira o duelo com o Bahia

Na tarde desta quinta-feira (16), o Grêmio adquiriu oficialmente a gestão da Arena. Após um longo caminho percorrido, o empresário Marcelo Marques cumpriu com sua promessa de campanha - ele que era um dos candidatos à presidência do clube - e realizou a compra do estádio no valor de R$ 130 milhões. Desse montante, R$ 50 milhões foram destinados para a Arena Porto Alegrense, em nove parcelas, e mais R$ 80 milhões para a empresa Revee, que detinha dois terços do crédito pela construção do estádio. À noite, a vitória contra o São Paulo marcou o primeiro jogo do Grêmio sob o comando do seu estádio.

Em um primeiro momento, Marques doaria a gestão do estádio em janeiro de 2026. Entretanto, com sua retirada da corrida eleitoral em setembro, o empresário manifestou o desejo de antecipar a entrega à atual diretoria. Ele foi homenageado pelo clube pela doação da Arena e receberá um camarote vitalício.

O presidente Alberto Guerra deu uma declaração chamando o Flamengo de egoísta, após o rubro-negro emitir uma liminar e bloquear R$ 77 milhões dos clubes Libra. O mandatário afirmou que a liminar asfixia os clubes que dependem desse dinheiro e que a decisão de Bap (presidente do Flamengo), é puramente política, e serve para mostrar internamente que as decisões de seu antecessor foram ruins.

Outro problema para o Tricolor é a cobrança do Vitória. O clube baiano acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), por uma dívida referente à compra de Wagner Leonardo. O jogador de 26 anos foi contratado, no início deste ano, por U$ 4,5 milhões (R$ 26 milhões). Na negociação, ficou definido que o pagamento seria dividido em quatro parcelas, quitadas a cada janela de transferências.

A primeira, no valor de US$ 1,125 milhão (cerca de R$ 6,5 milhões), foi paga no ato da assinatura. Já a segunda, o Vitória alega que teve apenas metade do montante — aproximadamente US$ 500 mil — depositada pelo Tricolor, cujo prazo para quitação total venceu em setembro.

O Tricolor agora viaja até Salvador para enfrentar o Bahia, pela 29ª rodada da Série A, domingo (19) , às 20h30min, na Arena Fonte Nova. O Grêmio conta com a volta de Kannemann, Marlon e André Henrique, que estavam suspensos. Com isso, a provável escalação tem Gabriel Grando; Marlon, Kannemann, Noriega e Marcos Rocha; Cuellar, Arthur e Edenilson; Pavón, Alysson e Carlos Vinícius.