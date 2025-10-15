Sem Kanemman e Marlon, Grêmio recebe o São Paulo na Arena

Depois de resolver os problemas com os salários atrasados, o Grêmio confirmou na quarta-feira (15), que o atacante Aravena foi diagnosticado com um edema muscular e será preservado para o confronto contra o São Paulo nesta quinta-feira (16), na Arena, pela 28ª rodada do Brasileirão. O jogador havia sido convocado para a seleção chilena durante a data Fifa, no entanto, ficou de fora do jogo contra o Peru, após apresentar um desconforto durante os treinamentos.
A boa notícia é que os exames médicos realizados não constataram lesão e o chileno pode estar a disposição contra o Bahia, na rodada seguinte, no domingo (19). Além de Aravena, o técnico Mano Menezes perdeu o zagueiro Kannemann, o lateral Marlon e o atacante André Henrique por suspensão. Por outro lado, o lateral Marcos Rocha, o volante Cuellar e os atacantes Carlos Vinícius e Alysson, retornam como opções para o confronto.
Com a lesão de Willian e sem a presença de Aravena, Mano Menezes vai ter que coçar a cabeça para encontrar soluções para as pontas do Tricolor. Existe a chance de Amuzu começar a partida contra o São Paulo. Ele iniciou na equipe principal no jogo-treino do último sábado, contra o Brasil de Pelotas, e agradou Mano, com gol e movimentação intensa pela ponta esquerda. Do lado direito, Alysson foi o escolhido no esboço de time titular.
Já Pavón e Kike Olivera vivem momento conturbado no clube. De um lado, o desempenho abaixo do argentino tem irritado a torcida, o que ocasionou em vaias no jogo contra o Vitória, onde o jogador saiu chorando de campo. Já Kike movimentou a semana dando entrevistas para imprensa uruguaia, demonstrando insatisfação com a pouca minutagem recebida e temendo perder a vaga para o Mundial de 2026. O ponta uruguaio teve uma conversa com Mano Menezes e a direção sobre o futuro na equipe e a comissão conta com o jogador.
O provável Grêmio deve ter Gabriel Grando, Marcos Rocha, Erick Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuellar (Dodi), Arthur e Edenilson; Alysson, Amuzu (Pavon) e Carlos Vinicius. Já o tricolor paulista deve ter o reforço de Lucas Moura. Com isso a equipe deve ir a campo com Rafael; Arboleda, Alan Franco e Ferraresi (Sabino); Cédric, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Gonzalo Tapia e Luciano.