Visando voos mais altos, Inter visita o azarão Mirassol, no interior de SP

Embalado pelos últimos resultados, o Inter volta aos gramados nesta quarta-feira (15), às 20h, para enfrentar o Mirassol, no estádio Maião, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória contra o Leão Caipira pode significar uma mudança de patamar no time de Ramón Díaz.

Desde a chegada da comissão técnica argentina, o Colorado ainda não perdeu. São dois empates, contra Juventude e Corinthians, e uma vitória de 2 a 0 sobre o Botafogo, na última vez que entrou em campo. Apesar dos bons resultados recentes, o time ocupa o limbo da tabela, a sete pontos do Z-4, mas, em 15°, também está fora das zonas de classificação.

Para tentar alçar voos mais altos, o Alvirrubro terá alguns desfalques. Alan Benítez, que atuou 90 minutos pela seleção paraguaia nesta terça-feira (14), fica de fora. O mesmo acontece com Carbonero e Borré, que só devem voltar da participação dos amistosos da Colômbia, no próximo treino, quinta à tarde. Os lesionados Rochet, que passou por cirurgia para retirar pinos e placa da mão e esquerda, Juninho e Luiz Otávio, também são baixas. Já Alan Rodríguez retorna. O volante trabalhou com bola ao longo desta semana e viajou com o grupo. Apesar da recuperação, ele não sairá jogando, mas deve entrar no decorrer da partida.

Na atividade desta terça-feira (14), o treinador deu sinais de que deve repetir o time que iniciou o jogo-treino contra o Gaúcho de Passo Fundo, vencido por 1 a 0, no último sábado (11). Óscar Romero, que ganhou espaço desde a chegada de Díaz, deve sair jogando na vaga de Carbonero. Alan Patrick e Vitinho serão seus companheiros no ataque. O esquema com três zagueiros, que rendeu a primeira vitória do novo técnico, também será mantido. O experiente Mercado será o zagueiro central, enquanto Vitão e Victor Gabriel completam a defesa na direita e na esquerdas, respectivamente.

Já o Mirassol é a sensação do campeonato. Com uma folha bem mais enxuta que a dos principais times da Série A, a equipe ocupa a 4ª posição, dentro da zona de classificação para a Libertadores.

O Inter deve ter Anthoni; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Braian Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Óscar Romero. Já o Mirassol vai com Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura (José Aldo) e Gabriel; Guilherme Marques, Alesson (Negueba) e Cristian Renato.