Grêmio coloca salários em dia e aguarda decisão do STJD

O Grêmio colocará a folha em dia após problemas financeiros que comprometeram o fluxo de caixa do clube. Os salários de setembro dos jogadores estavam atrasados e para quitá-los, a direção recorreu a um empréstimo com o empresário Celso Rigo, que possui um empreendimento no ramo alimentício.

O acordo prevê que o clube não pagará juros e nem correção da inflação. O objetivo do Grêmio é devolver o valor emprestado, sem qualquer correção monetária, assim que receber os pagamentos atrasados da patrocinadora master, a Alfa Bet. Os valores que estavam abertos correspondiam ao regimento CLT, isto é, sem a inclusão dos direitos de imagem. Já os salários de outubro podem ser pagos até 5 de novembro.

O Grêmio também aguarda a decisão do presidente do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para a anulação dos cartões de Kannemann e Marlon. A Procuradoria do STJD acatou a decisão do Tricolor na terça-feira (8), após as polêmicas de arbitragem que ocorreram na derrota do Grêmio para o Bragantino em Bragança Paulista, pelo placar de 1 a 0. Na ocasião o árbitro de campo Lucas Casagrande e o VAR, Gilberto da Silva Castro Junior, foram afastados. A decisão final depende do presidente do STJD, Luís Otávio Veríssimo, e pode sair a qualquer momento.

LEIA MAIS: Brasil leva virada e perde do Japão pela 1ª vez na história

