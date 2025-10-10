Zé Rafael destaca evolução, projeta clássico com o Corinthians e torce pela volta de Neymar

O meio-campista Zé Rafael demonstrou confiança na retomada do Santos e destacou a evolução do time sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. Às vésperas do clássico com o Corinthians, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, o jogador ressaltou o crescimento coletivo e a expectativa por resultados mais consistentes. "Os jogos têm sido melhores na questão tática, física e técnica. Acredito que é questão de tempo até que os resultados apareçam e realmente nossa fase melhore", afirmou.

Em meio à pressão por resultados, Zé Rafael reconhece que o momento do clube ainda é delicado, mas mantém o otimismo. "Sabemos que o momento é difícil, mas tenho certeza de que vamos dar a volta por cima. Espero que a gente possa fazer um grande jogo, voltar a vencer e tirar de vez a dúvida do torcedor", disse, projetando o duelo diante do rival alvinegro.

O jogador também comentou sobre a busca pelo primeiro gol com a camisa santista. "Meu primeiro gol está demorando um pouquinho, mas o trabalho está sendo feito. Poderia ter sido nesse último jogo, mas o importante é que o time marcou. Espero que o meu saia o quanto antes", declarou.

Zé Rafael reforçou que o elenco encara cada partida como decisiva, independentemente do adversário. Para ele, o clássico é mais uma oportunidade de confirmar o crescimento. "Não podemos olhar o adversário. Temos que encarar todo jogo como final. Esse período tem servido para ajustes e para colocar em prática o que o treinador pede", avaliou.

A chegada de Vojvoda é vista pelo meia como um ponto de transformação. Segundo ele, os resultados ainda não refletem o desempenho, mas a evolução é visível. "Todos nós percebemos a evolução desde que o Juan chegou. Todo trabalho tem um processo até os resultados aparecerem. Confiamos no que está sendo feito, o resultado será consequência", afirmou.

LEIA MAIS: Inter de Ramón Díaz terá maratona de jogos após o retorno da data Fifa

Zé Rafael comparou o momento atual com o vivido em 2023, quando o time também lutava contra a instabilidade. "Ainda tem tempo. São 11 jogos e precisamos de cinco ou seis vitórias. Não encaixamos uma sequência, mas temos capacidade para isso. Acredito que vamos dar uma resposta e espero que seja já contra o Corinthians", pontuou.