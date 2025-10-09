Inter de Ramón Díaz terá maratona de jogos após o retorno da data Fifa

Com a pausa para a data Fifa se aproximando do fim, o Inter se prepara para enfrentar uma maratona de jogos no Campeonato Brasileirão. Serão sete partidas em apenas 24 dias. Com três jogadores no departamento médico e Thiago Maia enfrentando problemas recorrentes, devido a uma lombalgia, a comissão de Ramón Díaz e seu filho Emiliano precisará fazer um rodízio para não perder jogadores nesta reta final da temporada.

Apesar de distante, o sonho de chegar à Copa Libertadores do ano que vem segue vivo no Beira-Rio. Segundo o departamento de matemática da UFMG, a chance é de 2,6%. Ainda de acordo com os matemáticos, para se garantir no grupo que participará da competição continental, o clube teria que chegar aos 66 pontos, mais que o dobro dos 32 que tem no momento. Para alcançar o feito seria necessário um aproveitamento de 94% nos 12 jogos que ainda restam na competição, tendo apenas quatro pontos para desperdiçar.

Já para a Sul-Americana, o cenário é muito mais agradável. Se alcançar a marca de 54 pontos, a chance é de 100%. Apesar do número estar distante dos 47 que alcançaria seguindo os 41%, de aproveitamento que tem na competição, a aposta é que a mobilização gerada pela chegada do novo técnico alavanque os números momentaneamente. O que já vem acontecendo. Desde a chegada da nova comissão, o Colorado ainda não perdeu. São dois empates e uma vitória em três jogos. Os cinco pontos adquiridos dos 9 possíveis, totalizam 55% de aproveitamento. Para garantir a vaga, precisa aumentar esse número em 6%.