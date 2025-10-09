Arthur Elias convoca seleção feminina para amistosos contra europeias

O técnico Arthur Elias anunciou a lista de convocadas para os amistosos da seleção brasileira feminina, no final de outubro. O Brasil enfrenta Inglaterra (25) e Itália (28). Os amistosos fazem parte da penúltima Data Fifa do ano. O Brasil enfrentará a seleção inglesa no Etihad Stadium, casa do Manchester City. Três dias depois, vai a Parma enfrentar a Itália no estádio Ennio Tardini.

O amistoso diante da Inglaterra será uma 'prévia' da Finalíssima, disputada entre as inglesas campeãs da Euro, e a seleção brasileira, que venceu a Copa América. O jogo valendo o troféu de fato será disputado em 2026. A lista com 23 jogadoras contém 10 atletas que atuam no futebol brasileiro. Nomes como o de Marta, Kerolin e Antônia ficaram de fora da lista.

Veja a convocação da seleção brasileira feminina: