Publicada em 09 de Outubro de 2025 às 21:10

Arthur Elias convoca seleção feminina para amistosos contra europeias

Arthur Elias no treino da seleção brasileira Feminina em Quito, no Equador

Lívia Villas Boas/CBF/JC
Agências
O técnico Arthur Elias anunciou a lista de convocadas para os amistosos da seleção brasileira feminina, no final de outubro. O Brasil enfrenta Inglaterra (25) e Itália (28). Os amistosos fazem parte da penúltima Data Fifa do ano. O Brasil enfrentará a seleção inglesa no Etihad Stadium, casa do Manchester City. Três dias depois, vai a Parma enfrentar a Itália no estádio Ennio Tardini.
O amistoso diante da Inglaterra será uma 'prévia' da Finalíssima, disputada entre as inglesas campeãs da Euro, e a seleção brasileira, que venceu a Copa América. O jogo valendo o troféu de fato será disputado em 2026. A lista com 23 jogadoras contém 10 atletas que atuam no futebol brasileiro. Nomes como o de Marta, Kerolin e Antônia ficaram de fora da lista.
Veja a convocação da seleção brasileira feminina:
  • GOLEIRAS: Lorena (KC Current-EUA), Cláudia (Fluminense) e Carlinha (São Paulo);
  • ZAGUEIRAS: Tarciane (Lyon-FRA), Isa Haas (Cruzeiro), Thais Ferreira (Corinthians), Mariza (Corinthians) e Vitória Calhau (Cruzeiro);
  • LATERAIS: Yasmim (Real Madrid-ESP), Isabela (PSG-FRA) e Bruninha (Gotham-EUA);
  • MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Racing Louisville) e Lais Estevam (Palmeiras);
  • ATACANTES: Dudinha (San Diego-EUA), Bia Zaneratto (Kansas-EUA), Gio Garbelini (Atlético de Madrid-ESP), Amanda Gutierres (Palmeiras), Jheniffer (Tigres-MEX), Ludmilla (Chicago-EUA), Luany (Atlético de Madrid-ESP) e Taina Maranhão (Palmeiras)

