Com dupla do Real, Ancelotti esboça time com 4 atacantes

No terceiro treino antes do amistoso com a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10), às 8h, o técnico Carlo Ancelotti montou nesta quarta-feira (8) o primeiro desenho do time que pode entrar em campo. A maior surpresa é o ataque que teve a dupla do Real Madrid, Rodrygo e Vini Jr como titulares.

O italiano voltou a montar um quadrado ofensivo, assim como nos confrontos contra Paraguai e Chile. Mas caso os merengues, somados a Matheus Cunha e Estevão, sejam confirmados como titulares, essa será a primeira vez que os quatro jogarão juntos sob o comando do treinador. No esboço, Rodrygo foi testado como o jogador mais próximo do gol na formação.

A atividade realizada no campo anexo do Goyang Stadium, na capital coreana, ainda não pode contar com todos os jogadores convocados, apesar da expectativa. Por um atraso no voo, Joelinton não chegou à capital coreana a tempo de participar do treinamento. Já Bruno Guimarães fez apenas aquecimento e ativação devido a desgaste muscular.

LEIA TAMBÉM: STJD denuncia preparador de goleiros do Corinthians por ofensa homofóbica contra a arbitragem

Um dos principais destaques desde que o treinador assumiu a seleção brasileira, o capitão do Newcastle é o jogador que mais atuou com o italiano. A expectativa é de que recupere seu lugar na equipe no treinamento desta quinta-feira (11), que deve definir o onze inicial.

Nesse primeiro momento, Ancelotti escalou o Brasil com Bento, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Lucas Paquetá; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrygo. Guimarães deve entrar no lugar de Paquetá para manter os quatro no ataque. A outra opção é sacar um dos atletas mais ofensivos e montar um 4-3-3, como aconteceu no último embate da seleção, a derrota por 1 a 0 para a Bolívia no último jogo das Eliminatórias.

Durante esta data Fifa, os brasileiros ainda vão enfrentar o Japão, na próxima terça-feira, às 7h30min, no Ajinomoto Stadium, em Tokyo. Ainda neste ano, o combinado volta a se apresentar em dois amistosos, contra Senegal e Tunísia em novembro. No ano que vem, Ancelotti terá pelo menos mais duas convocações para quatro amistosos com adversários a serem definidos, em março e junho, antes do início da Copa do Mundo de 2026.