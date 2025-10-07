Jordi Alba anuncia aposentadoria ao fim da temporada: 'Momento certo de encerrar esse capítulo'

O astro argentino Lionel Messi viu dois amigos do Inter Miami anunciarem o adeus aos gramados em intervalo de sete dias. Uma semana após o volante Sergio Busquets anunciar o encerramento da carreira, nesta terça-feira foi a vez do lateral Jordi Alba oficializar que também se despede dos gramados ao fim da Major League Soccer (MLS).

O lateral espanhol de destaque por Barcelona e seleção nacional postou um vídeo em suas redes sociais para oficializar o adeus aos gramados no fim da temporada. A brilhante carreira conta com 793 partidas disputadas, 60 gols anotados e 157 assistências, grande parte com a camisa do clube catalão, onde se destacou. São 21 títulos, entre os principais seis de LaLiga, cinco Copa del Rey, uma Champions, um Mundial e uma Supercopa da Europa.

"Olá a todos. Chegou a hora de encerrar um capítulo verdadeiramente significativo da minha vida. Decidi encerrar minha carreira profissional no futebol ao final desta temporada. Faço isso com total convicção, paz e felicidade", afirmou Jordi Alba.

O jogador explicou o motivo da decisão, aos 36 anos. "Sinto que percorri este caminho com toda a paixão que tive e agora é o momento certo para abrir um novo capítulo e encerrar o anterior com a melhor sensação possível", seguiu seu discurso no vídeo do adeus. Alba usou imagens de quando ainda era criança nas dependências das categorias de base do Barcelona. E depois, mostrou os primeiros jogos e gols. Até as partidas mais recentes, pelo Inter Miami.

"O futebol me deu absolutamente tudo. Obrigado a todos os meus companheiros de equipe, treinadores, membros da equipe, funcionários do clube e adversários que me incentivaram a dar o meu melhor", iniciou o agradecimento. "Quero expressar minha gratidão especial aos clubes que moldaram minha vida. Ao Atlético Centro Hospitalense, onde comecei a minha carreira. Ao Cornella, por confiar em mim e me ajudar a crescer. Ao Nastic de Tarragona, onde aprendi a viver em um vestiário profissional e amadureci ao lado de grandes companheiros de equipe."

Ainda teve reconhecimento à seleção espanhola e ao clube norte-americano que abriu as portas para os últimos passos da carreira. "Orgulhoso de ter vestido esta camisa (Espanha) e grato por fazer parte da sua história", se emocionou. "E, por fim, para o Inter Miami. Obrigado por me receber de braços abertos pela sua gentileza e por me dar a chance de aproveitar esta jornada até o último momento."

Não deixou torcedores de fora de seu emotivo discurso, tampouco os familiares. "Obrigado a todos os fãs pelo carinho. Vocês me ensinaram que uma camisa não é só tecido. É sentido. Obrigado, meus pais e meu irmão, por estarem ao meu lado em cada passo do caminho desde que eu era criança. Por todos os sacrifícios que vocês fizeram para que eu pudesse realizar meu sonho. Este também é de vocês. Eu os amo profundamente", seguiu.