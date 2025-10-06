Grêmio prepara investida na CBF contra erros de arbitragem

Depois de ver a sequência invicta chegar ao fim, o Grêmio volta aos treinos na tarde de hoje no CT Luiz Carvalho. Com a pausa para a data Fifa, a equipe do técnico Mano Menezes terá 12 dias para tentar esquecer o sentimento de insatisfação com a arbitragem pelo pênalti marcado e pela expulsão de Kannemann na derrota para o Bragantino no último sábado. No início da noite desta segunda-feira (6), o clube publicou um vídeo com 15 "erros graves" da arbitragem nesta temporada, quando foi prejudicado.

Mas, enquanto o elenco tenta voltar os olhos para o embate contra o São Paulo, fora de campo o Tricolor arma uma investida prolongada na CBF. A ideia é que o presidente Alberto Guerra, o vice de futebol Alexandre Rossato, o diretor de futebol Guto Peixoto e o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari, se revezem em reuniões na sede da entidade no Rio de Janeiro nos próximos dias. O clube também pedirá a anulação do cartão vermelho aplicado em Kannemann.

Em campo, o Grêmio espera ter boas notícias no retorno da pausa da competição. Até seis dos 12 jogadores que estão no departamento médico poderão estar à disposição para o confronto com o São Paulo, dia 16 de outubro na Arena. Carlos Vinicius e Tiago Volpi, ambos com edema muscular, Cuéllar e Cristian Olivera, que sofrem de desconforto muscular, e Marcos Rocha tem retorno quase certo. Já, a situação de Monsalve é mais complexa. Em tratamento de uma luxação no ombro, o mais provável é que volte aos planos apenas no fim do mês.