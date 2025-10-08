Treino com intensidade tem retornos e novo desfalque no Inter

Como esperado, o treino de ontem do Inter no CT Parque Gigante foi marcado pela intensidade. O preparo físico é um dos principais focos da comissão técnica do Colorado nesta data Fifa. O treinador Ramón Díaz e seu filho Emiliano comandaram a atividade, que foi aberta à imprensa e teve Andrés D'Alessandro e André Mazzuco como espectadores.

Os jogadores saíram visivelmente exaustos do gramado. A condição física é vista como um dos requisitos para que o novo treinador consiga implementar sua filosofia de pressão sem bola em cima dos adversários. A expectativa é que, após a parada, o Inter volte atuando mais próximo da ideia de Díaz.

Ainda na atividade desta quarta-feira (8), Gustavo Prado voltou a dar as caras nos gramados. O jovem estava no grupo da seleção brasileira que acabou eliminado na primeira fase do Mundial sub-20 e ainda não havia ficado à disposição do novo treinador. Luiz Otávio, que se recupera de lesão, fez treino leve no campo auxiliar do CT. Já Thiago Maia voltou a treinar normalmente e não preocupa para a sequência da temporada.

A má notícia é a confirmação da baixa de Juninho. O zagueiro teve lesão muscular de grau 1 confirmada depois de ter problemas na última partida do Colorado, a vitória em 2 a 0 sobre o Botafogo. O Inter ainda não divulgou quanto tempo vai levar a recuperação do atleta, mas ele deve ficar de fora dos próximos dois jogos (Mirassol e Sport). Se junta à lista de baixas: Borré e Carbonero (na seleção colombiana), Rochet e Alan Rodríguez (lesionados).