Grêmio sai na frente na Vila, mas cede empate para o Santos no apagar das luzes

Na noite desta quarta-feira, o Grêmio foi à Vila Belmiro enfrentar o Santos pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor até saiu na frente, mas não aguentou a pressão e cedeu o empate em 1 a 1 para os donos da casa. Com o ponto conquistado, a equipe se mantém na décima posição e chega ao quarto jogo sem derrota na competição.

Nos minutos iniciais, era o Santos quem dominava o jogo, enquanto o Grêmio, acuado, tentava sobreviver à pressão inicial. Aos 12 minutos, veio a primeira finalização. Rollheiser arriscou de fora da área para boa defesa de Gabriel Grando. Um minuto depois, Escobar recebeu de escanteio, limpou a defesa, mas parou no goleiro gremista.



A resposta gaúcha veio em lance brilhante de uma joia da base Tricolor. Aos 18, Alysson buscou a bola de Gabriel Grando ainda na defesa e arrancou, passou por dois defensores e finalizou prensado, o goleiro Brazão rebateu e a bola voltou nos pés dele para empurrar para o fundo da rede. Mas, o golaço do garoto foi anulado depois do árbitro Paulo César Zanovelli da Silva ir ao VAR. Depois do rebote dado pela defesa santista, a bola resvalou na mão de Edenilson antes de voltar para o atacante.



O susto não alterou a postura do Santos que seguia no abafa. Até o fim do primeiro tempo, a história foi a mesma, o Alvinegro Praiano chegava com força na frente, mas não conseguia entrar na área e recorria aos chutes de longe para tentar mudar o placar. Mas com a mira desalinhada exigiu poucas intervenções de Grando.

Com o marcador inalterado, o árbitro apontou o centro de campo decretando o fim do primeiro tempo. Os 45 minutos iniciais tiveram um Grêmio que não se encontrava na partida. Além de sofrer na defesa, pouco aparecia na frente e teve apenas uma finalização na etapa inicial, contra oito do adversário.



No segundo tempo, o Grêmio voltou melhor e começou a ter presença ofensiva. Mas era o Peixe que dominava o jogo, apesar de seguir com dificuldades para finalizar. Aos 11 minutos os gaúchos conseguiram abrir o marcador. Pavón recebeu na esquerda, ajeitou para o pé direito e alçou na área, Edenílson, de carrinho, completou para colocar os visitantes na frente.



Com o placar a seu favor, o Tricolor recuou e passou a apostar nos contragolpes. Foi assim que encontrou uma falta na intermediária do adversário. Aos 18, Marlon cobrou para dentro da área, a bola foi rebatida e sobrou para Noriega, que sozinho, cabeceou para fora, desperdiçando a chance. Depois da oportunidade perdida o Santos reagiu e produziu sua melhor chance até então.