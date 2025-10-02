Grêmio sai na frente na Vila, mas cede empate para o Santos no apagar das luzes

Na noite desta quarta-feira, o Grêmio foi à Vila Belmiro enfrentar o Santos pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor até saiu na frente, mas não aguentou a pressão e cedeu o empate em 1 a 1 para os donos da casa. Com o ponto conquistado, a equipe se mantém na décima posição e chega ao quarto jogo sem derrota na competição.
Nos minutos iniciais, era o Santos quem dominava o jogo, enquanto o Grêmio, acuado, tentava sobreviver à pressão inicial. Aos 12 minutos, veio a primeira finalização. Rollheiser arriscou de fora da área para boa defesa de Gabriel Grando. Um minuto depois, Escobar recebeu de escanteio, limpou a defesa, mas parou no goleiro gremista.
A resposta gaúcha veio em lance brilhante de uma joia da base Tricolor. Aos 18, Alysson buscou a bola de Gabriel Grando ainda na defesa e arrancou, passou por dois defensores e finalizou prensado, o goleiro Brazão rebateu e a bola voltou nos pés dele para empurrar para o fundo da rede. Mas, o golaço do garoto foi anulado depois do árbitro Paulo César Zanovelli da Silva ir ao VAR. Depois do rebote dado pela defesa santista, a bola resvalou na mão de Edenilson antes de voltar para o atacante.
O susto não alterou a postura do Santos que seguia no abafa. Até o fim do primeiro tempo, a história foi a mesma, o Alvinegro Praiano chegava com força na frente, mas não conseguia entrar na área e recorria aos chutes de longe para tentar mudar o placar. Mas com a mira desalinhada exigiu poucas intervenções de Grando.
Com o marcador inalterado, o árbitro apontou o centro de campo decretando o fim do primeiro tempo. Os 45 minutos iniciais tiveram um Grêmio que não se encontrava na partida. Além de sofrer na defesa, pouco aparecia na frente e teve apenas uma finalização na etapa inicial, contra oito do adversário.
No segundo tempo, o Grêmio voltou melhor e começou a ter presença ofensiva. Mas era o Peixe que dominava o jogo, apesar de seguir com dificuldades para finalizar. Aos 11 minutos os gaúchos conseguiram abrir o marcador. Pavón recebeu na esquerda, ajeitou para o pé direito e alçou na área, Edenílson, de carrinho, completou para colocar os visitantes na frente.
Com o placar a seu favor, o Tricolor recuou e passou a apostar nos contragolpes. Foi assim que encontrou uma falta na intermediária do adversário. Aos 18, Marlon cobrou para dentro da área, a bola foi rebatida e sobrou para Noriega, que sozinho, cabeceou para fora, desperdiçando a chance. Depois da oportunidade perdida o Santos reagiu e produziu sua melhor chance até então.
Aos 20, Lautaro dominou na entrada da área e bateu, Grando fez uma grande defesa. No rebote, Tiquinho Soares tentou, mas Wagner Leonardo salvou, a bola voltou para o atacante que finalizou mais uma vez, exigindo uma defesa com os pés do goleiro gremista, para finalmente tirar o perigo dali. Os santistas ficaram pedindo pênalti por um desvio na mão de Wagner Leonardo, mas o árbitro não marcou nada e o VAR não interveio.
A metade final do segundo tempo, seguiu a tendência do jogo até ali. O Peixe tinha a bola no pé e chegava com muita frequência ao ataque. Mas quando não errava a pontaria parava na defesa tricolor. Aos 42, o Alvinegro ficou no quase mais uma vez. Zé Rafael deu uma paulada que explodiu no travessão, quicou na linha, voltou na trave e não entrou. Na cobrança de escanteio finalmente saiu o gol dos paulistas. Um minuto depois, Zé Rafael acertou o travessão de novo, mas Lautaro Díaz, oportunista, completou para empatar a partida.
Embalado pelo gol marcado, os adversários seguiram atacando até o apito final. Mas a defesa gremista conseguiu evitar que o pior acontecesse. Aos 53, o árbitro deu o apito final para sacramentar o empate na Vila Belmiro.
Com o ponto conquistado, o Grêmio chegou a 32 pontos e segue na 10ª colocação do Brasileirão. A equipe volta a campo no próximo sábado, às 18h30min, para enfrentar o Bragantino no Estádio Cícero de Souza em Bragança Paulista.
Grêmio (1) - Grando; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur (Alex Santana) e Edenilson (Cristaldo); Pavon (Amuzu), Alysson (Aravena) e André Henrique (Riquelme).
Santos (1) - Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt (Tiquinho Soares), Zé Rafael, Barreal (Rincón), Rollheiser (Robinho Jr) e Guilherme; Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Arbitragem - Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
