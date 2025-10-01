Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesFutebol Brasileiro

Publicada em 01 de Outubro de 2025 às 11:44

CBF altera início do Brasileiro para janeiro, reduz Estaduais e muda final da Copa do Brasil

Copa do Brasil terá um aumento de 92 para 126 clubes em 2026

Copa do Brasil terá um aumento de 92 para 126 clubes em 2026

YASUYOSHI CHIBA/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
 A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta quarta-feira (1) uma série de mudanças que alteram de maneira importante o calendário do futebol brasileiro para o quadriênio 2026-2029. Sob o novo formato, os campeonatos estaduais serão reduzidos, passando de 16 datas em 2025 para 11 a partir da próxima temporada, entre janeiro e março.
 A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta quarta-feira (1) uma série de mudanças que alteram de maneira importante o calendário do futebol brasileiro para o quadriênio 2026-2029. Sob o novo formato, os campeonatos estaduais serão reduzidos, passando de 16 datas em 2025 para 11 a partir da próxima temporada, entre janeiro e março.
Já o Campeonato Brasileiro passará a ser disputado ao longo de todo o ano, entre 28 de janeiro e 2 de dezembro, com a pausa para a Copa do Mundo, entre 11 de junho e 19 de julho, com a manutenção da disputa por pontos corridos.
A Copa do Brasil, por sua vez, terá final em jogo único, em vez de jogos de ida e volta, com um aumento de 92 para 126 clubes em 2026, passando para 128 em 2027. O número de partidas passará de 122 para 155 jogos.
LEIA TAMBÉM: Valencia processa Netflix e produtora do País por suposta distorção em documentário de Vini Jr
Presidente da CBF, Samir Xaud disse que as mudanças têm como objetivo reduzir a carga de jogos dos times da elite, "que hoje enfrentam uma maratona exaustiva ao longo do ano", e ampliar a oportunidade em competições nacionais para equipes que passam meses inativas no calendário atual.
"Tivemos que cortar na própria carne", afirmou o dirigente. "Acredito que foi a melhor escolha e que vamos futuramente colher os frutos."
Diretor de competições da CBF, Julio Avellar acrescentou que o aumento de datas tomadas por competições internacionais organizadas pela Conmebol e pela Fifa ao longo dos últimos anos também contribuiu para o novo calendário. Xaud afirmou também que as regras sobre o fair play financeiro a ser implantado no futebol brasileiro serão divulgadas em novembro. 
A sustentabilidade financeira é "passo essencial para garantir mais equilíbrio e responsabilidade na gestão dos clubes", disse o dirigente. "Queremos construir um ecossistema sustentável para todos, controlando gastos, reduzindo dívidas e criando um ambiente saudável para o futebol brasileiro."
COMO FICA O CALENDÁRIO DO FUTEBOL BRASILEIRO
Estaduais
> Início: 11.jan
> Término: 8.mar
> Máximo de 11 datas
Copa do Brasil
> Início: 18.fev
> Término: 6.dez
> Final em jogo único, será o último jogo do ano no Brasil
> Aumento de 92 para 126 clubes em 2026 (128 em 2027)
> Aumento de 122 para 155 partidas

Notícias relacionadas