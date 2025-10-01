Inter empata com o Corinthians no último lance na estreia Ramón Díaz no Beira-Rio

Com um pênalti no último lance da partida, o Inter buscou um empate em 1 a 1 com o Corinthians no Beira-Rio, na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do ponto conquistado, o Colorado chega ao seu quarto jogo sem vitórias, dois sob o comando do treinador Ramón Díaz, e não consegue se distanciar da zona do rebaixamento. Os gaúchos seguem na 15ª posição na tabela e podem ser ultrapassados pelo Santos, ainda na noite desta quarta, e cair uma posição para ficar no limite da degola.



Na entrada das equipes ao gramado, uma diferença notável. Ao invés de crianças, como de praxe, os jogadores foram acompanhados de torcedores e torcedoras com mais de 60 anos de idade. A mudança foi uma ação dos clubes em parceria com o Ministério da Saúde. A iniciativa tinha como objetivo conscientizar a população sobre questões de envelhecimento no Dia Internacional da Pessoa Idosa.

Com a bola rolando, o Inter dava sinais de que começou a entender a visão de jogo de Ramón Díaz, apesar do pouco tempo de trabalho até agora. Mesmo nos primeiros segundos, o Colorado pressionava intensamente os adversários quando estavam sem a bola. Surtiu efeito.



Ainda no primeiro minuto, Alan Patrick recebeu cruzamento de Bernabei dentro da área, que mesmo com espaço, mandaou para a linha de fundo. Nos quatro minutos seguintes, o time da casa teve mais três boas chegadas, mas Juninho acertou a defesa enquanto Carbonero e Bernabei pararam no goleiro Hugo Souza.



A resposta do Corinthians foi fulminante. Aos 9, Matheuzinho foi lançado na ponta em contra-ataque, recebeu e cruzou para Gui Negão, que mergulhou de cabeça para abrir o placar. Diferente do Alvirrubro, os paulistas foram letais já na sua primeira oportunidade e saíram na frente.



Atrás no placar, o Alvirrubro manteve a postura em campo. Sempre que perdia a bola, rapidamente atacava os visitantes, dificultando a posse alvinegra. Mas apesar do domínio das iniciativas, o time tinha dificuldade de chegar à frente. Já o Corinthians seguia letal nas transições. Aos 25, novamente em contra-ataque, Bidon lançou Hugo que carregou e finalizou, vencendo o goleiro Anthoni. Em campo o auxiliar não apontou nenhuma irregularidade, mas o VAR confirmou o impedimento.

Nos minutos seguintes a partida, que já era muito disputada, começou a ficar faltosa. O ritmo frenético deu lugar a muitas paradas causadas pelo excesso de força das duas equipes. O jogo voltou a ter emoção apenas perto do fim da primeira etapa.



Depois de muito tentar, finalmente o Colorado conseguiu furar a barreira armada pelo técnico Dorival Júnior. Aos 39, Alan Patrick cobrou falta rasteira para entrada da área, que encontrou Oscar Romero. O meia, que assumiu a titularidade com Díaz, bateu colocado no cantinho, vencendo Hugo Souza. Mas o VAR voltou a trabalhar. Dessa vez chamou o árbitro Rodrigo Pereira de Lima, para verificar se Luiz Otávio, impedido, participou da jogada. No entendimento do juiz, o movimento que o volante fez para sair da bola configurou irregularidade.



A resposta do Corinthians veio de novo nos contragolpes. Aos 49, Hugo puxou o ataque e após trombada, a bola sobrou para o ex-Inter Vitinho, que avançou até a área, mas Luiz Otávio chegou no limite para atrapalhar a finalização que saiu em linha de fundo.



Um minuto depois o juiz apontou o meio de campo para finalizar a etapa inicial. O primeiro tempo foi marcado por um Inter propositivo sempre buscando ter a bola no pé. Nos primeiros teve muitas chances de abrir o placar, mas pecou nas finalizações. Já o Corinthians, chegou muito menos ao ataque, mas foi mais perigoso, abrindo o placar na primeira oportunidade que teve.



Atrás no marcador, o Inter voltou para o segundo tempo querendo jogo. Mas a vontade não se traduzia em finalizações. O Colorado até chegava ao ataque, mas sofria para furar a defesa do Alvinegro. Até os 25 minutos, foram apenas duas finalizações. Aguirre mandou por cima da goleira e Carbonero parou em Hugo Souza.



Na segunda metade da etapa final, o esforço de uma partida de muita luta começou a cobrar seu preço. Com os jogadores cansados, as chances ficaram cada vez mais escassas. Entendendo o tamanho do jogo, os visitantes passaram a segurar mais a bola para garantir que o placar se mantivesse.



Quando o Alvirrubro já havia perdido o controle da partida, veio uma chance de ouro quase no apagar das luzes. Cacá se enroscou com Bruno Henrique, em campo o árbitro não viu nada, mas depois de ser chamado ao monitor entendeu que o zagueiro dos paulistas puxou o volante colorado. Passados quatro minutos, Carbonero bateu para igualar o placar no último lance do jogo.

Sem mais tempo para nada, o juiz encerrou a partida para decretar o empate no Beira-Rio. Com o resultado, o novo treinador do Inter chegou ao seu segundo ponto conquistado em dois jogos desde que assumiu a equipe, empatou também com o Juventude na sua estreia. Neste sábado, às 18h30min, o Inter volta a sua casa para enfrentar o Botafogo e tentar reencontrar o caminho das vitórias, são quatro jogos sem um triunfo.



Inter (1) - Anthoni; Aguirre (Bruno Gomes), Vitão, Juninho e Bernabei; Luis Otávio (Thiago Maia), Bruno Henrique, Óscar Romero (Mercado) e Alan Patrick (Ricardo Mathias); Carbonero e Borré (Bruno Tabata). Técnico: Ramón Díaz.



Corinthians (1) - Hugo Souza; Cacá, Gustavo Henrique, Anglieri e Matheuzinho; Raniele (José Martínez), Ryan (Maycon), Hugo (Matheus Bidu) e Bidon (André); Vitinho e Gui Negão (Ángel Romero). Técnico: Dorival Jr.



Árbitro - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)