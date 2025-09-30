Para reencontrar o caminho das vitórias, Inter recebe o Corinthians

Nesta quarta-feira (1º), às 19h30min, o Inter recebe o Corinthians no Beira-Rio pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há três rodadas, apenas uma sob o comando do técnico Ramón Díaz, o Colorado precisa dar uma resposta imediata ao seu torcedor.

Em 15º na tabela, a seis pontos da zona de rebaixamento, a equipe está no limbo da competição. Caso o Brasileirão terminasse hoje, os gaúchos ficariam de fora da Sul-Americana da próxima temporada. Para tentar a retomada, a equipe poderá ter três reforços importantes no embate contra o ex-clube de Díaz.

Bernabei e Aguirre voltam às laterais depois de cumprir suspensão na rodada passada. Já Thiago Maia ainda é dúvida, mas caso esteja recuperado da lombalgia, é cotado para assumir a segunda posição do meio-campo. Já Oscar Romero, que teve sua primeira titularidade desde o jogo contra o Sport pela 10ª rodada em maio, pode ser mantido entre os onze iniciais.

Depois do empate contra o Juventude no último sábado, o técnico teve apenas dois dias para preparar a equipe que entra em campo na sua estreia como anfitrião pelo Alvirrubro. Apesar do pouco tempo de trabalho, a expectativa é que o time já apresente sinais do estilo de jogo pretendido pelo novo técnico. Marca em todas as equipes que trabalhou, a intensa pressão para recuperar a bola deve dar as caras no Beira-Rio.

Preocupa também a baixa projeção de público para o confronto. Até o momento, a direção colorada estima que 20 mil pessoas estejam presentes no estádio. Apesar do público não ser pequeno levando em consideração o horário do jogo, uma mobilização maior era esperada com as mudanças recentes.

O adversário da noite, chega para o embate depois de duas derrotas. Na penúltima rodada deu ao lanterna Sport sua segunda vitória na competição. No final de semana, fez um jogo movimentado contra o Flamengo e mesmo depois de o ex-Inter Yuri Alberto perder o pênalti com uma cavadinha, saiu na frente. Mas sofreu a virada no apagar das luzes. Depois dos resultados, os paulistas agora ocupam a 13ª posição com 29 pontos, um a mais que o Colorado.

O Inter deve vir de Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Thiago Maia, Romero (Bruno Henrique) e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Já o provável Corinthians tem Hugo; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Maycon e Bidon; Vitinho (Talles Magno) e Gui Negão.