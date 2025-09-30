Alcaraz bate Frtiz e conquista 8º título da temporada em Tóquio

Carlos Alcaraz continua dando as cartas no cenário mundial do tênis. Nesta terça-feira(30), ele não deu chances ao oponente Taylor Fritz na final do ATP 500 de Tóquio e confirmou o seu favoritismo ao derrotar o norte-americano por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/4 em 1h33 de partida.

O número um do ranking chegou à 67ª vitória em 73 duelos para levantar o oitavo título em nove finais seguidas na temporada. Aos 22 anos, ele soma 24 troféus no circuito da ATP sendo que seis deles são Grand Slam. No triunfo com contra Fritz, quinto na lista da ATP, ele foi soberano durante todo o duelo e decretou o resultado positivo sem maiores dificuldades.

O título no Japão teve também o sabor de superação para o campeão. Nas oitavas, Alcaraz torceu o tornozelo, precisou de atendimento médico, mas conseguiu superar o argentino Sebastian Baez e seguir no torneio. O incômodo o perseguiu no decorrer da competição, mas ele se manteve firme e cumpriu a campanha até o título.

Na partida, Fritz tentou tirar proveito da vitória recente sobre o seu rival na Laver Cup e apostou em um jogo rápido e com transições à rede. No entanto, Alcaraz foi mais efetivo, obteve uma quebra no quinto game e abriu vantagem ao fazer 1 a 0 no primeiro set.

No segundo set, Fritz pediu atendimento por causa de dores no joelho e sofreu uma quebra logo no primeiro game. Mais estável, Alcaraz abriu uma vantagem de 4 a 1, permitiu a reação do rival, mas se recuperou e sacramentou o título com um novo 6/4 no segundo set.