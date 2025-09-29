Porto Alegre,

Publicada em 29 de Setembro de 2025 às 20:46

Empresário Marcelo Marques antecipa entrega da gestão da Arena ao Grêmio

Casa gremista passará por algumas reformas ainda neste ano custeadas por Marcelo Marques

MARCO QUINTANA/JC
Mateus Rocha
Depois de anunciar, pela segunda vez, a desistência da corrida presidencial no Grêmio, agora, o empresário Marcelo Marques antecipou a entrega da gestão da Arena à direção atual. A passagem de bastão estava prevista para acontecer apenas na virada do ano, mas, após uma série de conversas, a gestão Alberto Guerra vai assumir o compromisso já em novembro.
Até o momento, a casa tricolor estava sendo gerida por uma equipe indicada por Marques. Mas após o acerto feito entre o empresário e o presidente, em reunião na manhã de ontem, o plano é formar uma comissão que alie a equipe já montada, com profissionais que façam parte da atual direção.
Essa comissão irá tratar de algumas melhorias que serão realizadas no espaço antes da entrega. Uma delas é a reforma do gramado. A troca da grama acontecerá após o fim do Campeonato Brasileiro. Também serão instaladas uma nova rede de internet com mais velocidade nas arquibancadas e novos painéis de LED em três anéis, que poderão ser utilizados em ações de publicidade. Essas mudanças e outros pequenos reparos ainda serão custeados pelo empresário.
Além desses acertos, ele também exigiu três condições. A permanência dos 40 funcionários atualmente responsáveis pela manutenção do espaço; que as receitas oriundas da Arena não sejam destinadas a outras áreas do clube, apenas para sua manutenção. E por último, que o estádio não possa ser usado como garantia bancária para empréstimos futuros do clube.
Já no lado esportivo, o técnico Mano Menezes terá grandes problemas para escalar o time que volta a campo nesta quarta-feira (1º), às 21h30min, contra o Santos, na Vila Belmiro. Tiago Volpi, que vinha sentindo um desconforto, teve um edema na coxa constatado e deve seguir fora. Grando será o seu substituto na mate gremista. Já Willian sofreu uma fratura do quinto metatarso do pé direito e pode se juntar a Carlos Vinicius, Villasanti e Braithwaite no grupo de atletas gremistas que voltarão a atuar apenas no ano que vem.
 

