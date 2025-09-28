Grêmio bate o Vitória e volta a vencer na Arena depois de dois meses

Na manhã deste domingo (28), o Grêmio ganhou por 3 a 1 do Vitória na Arena, e conquistou o primeiro triunfo dentro de casa em dois meses. Apesar de sair na frente, o Tricolor teve dificuldade para selar resultado. No segundo tempo, oscilou e chegou a sofrer empate, mas a entrada de Amuzu, mudou a história do jogo. Agora Com os três pontos conquistados na partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe chegou ao terceiro jogo de invencibilidade na competição. São duas vitórias e um empate. Igualando a melhor sequência alcançada nesta temporada, ocorrida antes da parada para o Super Mundial da Fifa.
Antes da partida, uma surpresa na escalação. Tiago Volpi, que havia sofrido uma lesão ainda no embate contra o Flamengo, teve piora no quadro e deu lugar a Gabriel Grando. Nos primeiros movimentos do jogo, era o Grêmio quem comandava as ações. Mas, mesmo tendo mais posse, o Tricolor não conseguia chegar com perigo à meta do Vitória. Já os baianos, buscavam os contra-ataques. Foi assim que os visitantes encontraram a primeira chance clara de abrir o placar. Aos 15, Renato Kayzer recebeu lançamento longo e cruzou para Cantalapiedra. Sozinho e a um passo da pequena área ele finalizou por cima, isolando a bola, para alívio de Grando.
Depois da chance desperdiçada, o Rubro-Negro cresceu no jogo, enquanto o Grêmio encontrava ainda mais dificuldades de chegar ao ataque. A situação dos donos da casa começou a mudar quando Willian, aos 20, pediu a substituição por dores no pé direito. Com a saída do meia, que deu lugar a Alysson, Arthur foi adiantado para fazer a criação das jogadas.
Apesar de melhor no jogo, os gaúchos foram dar seu primeiro chute a gol apenas aos 34 minutos. Depois de cruzamento de Marlon, a defesa adversária rebateu e a bola sobrou para André. O atacante encheu o pé, mas Lucas Arcanjo, firme, encaixou a bola.
Já no final da primeira etapa, o jogo ganhou emoção. A partir dos 40, o Grêmio teve quatro boas chegadas. Alysson, por duas vezes, parou na defesa e Arthur exigiu uma defesa do goleiro adversário. Aos 46, Marcos Rocha cobrou lateral dentro da área, Edenílson cabeceou quase na pequena área, e Lucas Arcanjo se esticou todo para salvar, a bola sobrou para André Henrique que bateu para abrir o placar na Arena.
Sem mais lances perigosos, três minutos depois, o árbitro Rafael Claus encerrou o primeiro tempo. A primeira metade da partida não foi brilhante. As duas equipes alternaram altos e baixos e na maior parte do tempo, pouco conseguiam agredir a oposição. O triunfo parcial dos tricolores só veio porque o Vitória desperdiçou uma chance clara, enquanto o Grêmio converteu com André Henrique.
Se o primeiro tempo demorou a engrenar, o mesmo não pode ser dito do segundo. Aos 3, os baianos buscaram o empate. Depois de lançamento em profundidade na ponta direita, Marlon tentou cortar, mas mandou para dentro da área. Cantalapiedra, de primeira, completou para o gol vazio. Grando ainda não havia voltado depois de acompanhar a jogada próximo à linha de fundo.
Nos minutos seguintes, as equipes até chegavam ao ataque, mas não criavam chances reais de gol. Com o empate dentro de casa e a dificuldade de atacar, a torcida começou a demonstrar impaciência. O alvo principal era Pavón que tinha poucos acertos na partida. Aos 14, o técnico Mano Menezes atendeu o anseio vindo das arquibancadas e mexeu. Cristaldo entrou no lugar de Pavón, que saiu vaiado, e Edenílson deu lugar a Amuzu.
Sete minutos depois, a estrela do treinador brilhou em conexão intercontinental. Após recuperação de bola no ataque, o argentino Cristaldo lançou o belga Amuzu, que tocou na saída de Arcanjo para vencer o goleiro e colocar os donos da casa de volta na frente do placar.
Com a vantagem, o Grêmio passou a controlar ainda mais a partida. Os baianos até tentavam uma reação, mas nas poucas vezes que achavam alguma brecha pecavam no passe final. Sem conseguir furar o bloqueio, a melhor chance veio de um chute de fora da área. Ronald recebeu perto da meia lua e emendou uma pancada, mas Grando fez boa defesa na caída da bola no canto direito evitando um novo empate. Aos 43, os gaúchos garantiram o resultado. Amuzu voltou a aparecer, desta vez, cruzou para Aravena que depois de dividir com a defesa pegou a sobra para ampliar o marcador.
Sem mais lances importantes, sete minutos depois, Raphael Claus apontou para o meio de campo decretando o fim do jogo. Com o triunfo, o Grêmio voltou a vencer na Arena pela primeira vez desde o 2 a 1 aplicado sobre o Fortaleza em 29 de julho, há dois meses. Os três pontos conquistados impulsionaram o Tricolor à 8ª posição. Os gaúchos ainda podem cair duas colocações a depender dos outros resultados deste domingo.
A equipe do técnico Mano Menezes, volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30min, contra o Santos na Vila Belmiro.
Grêmio (3) - Gabriel Grando; Marcos Rocha (Dodi), Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Arthur e Edenílson (Amuzu), Pavón (Cristaldo), Willian (Alysson) e André Henrique (Aravena). Técnico: Mano Menezes.
Vitória (1) - Lucas Arcanjo; Zé Marcos, Camutanga (Matheuzinho) e Lucas Halter; Raúl Cáceres, Baralhas (Romarinho), Ronald Lopes (Lucas Braga), Cantalapiedra e Ramon; Erick (Osvaldo), e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.
Árbitro - Raphael Claus (SP).
