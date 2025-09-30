Grêmio enfrenta o Santos na Vila Belmiro para confirmar boa fase

O Grêmio finalmente parece ter embalado no Brasileirão. As duas vitórias e o empate nos últimos três jogos igualam o melhor momento do time na competição, em maio. Para confirmar a boa fase, o time do técnico Mano Menezes vai ao litoral paulista enfrentar o Santos na Vila Belmiro, nesta quarta (1º), às 21h30min, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes dos sete pontos conquistados em nove disputados, o Tricolor ocupava a 14ª posição na tabela. Agora, a equipe foi alçada ao 10º lugar e, além de afastar o risco do rebaixamento, também adentrou a zona de classificação para a Sul-Americana. A reação, porém, veio a duros custos ao elenco.

Durante esse período, o Grêmio acumulou quatro desfalques para a partida. Carlos Vinicius, João Pedro, Willian e Tiago Volpi. Sem o goleiro, Gabriel Grando deve ganhar sequência de jogos. O confronto contra o Vitória, na última rodada, foi a primeira vez que entrou em campo desde maio deste ano. Já para o lugar de Willian, que tem previsão de retorno estimado entre seis e oito semanas, Mano pode optar por Cristaldo na armação das jogadas, ou colocar três volantes para dar mais corpo ao meio-campo.

Além deles, Cristian Olivera, Cuéllar e Marcos Rocha têm quadro de desconforto muscular. O primeiro está fora dos relacionados, enquanto os outros dois constam na lista mas ainda são dúvida. Caso não tenham condições, Gustavo Martins pode ser deslocado para a lateral-direita, enquanto Dodi deve aparecer como primeiro volante.

O departamento médico ainda trata outros cinco atletas: Villasanti, Balbuena, Rodrigo Ely e Braithwaite só retornam no ano que vem. Já Monsalve tem previsão de volta nos próximos 15 dias.

O adversário ainda luta para se afastar da zona da degola. Em 16º lugar, o Santos é o último clube fora do Z-4 e está a cinco pontos do 15º. Mesmo com a situação preocupante, o Alvinegro Praiano vem de uma série de quatro jogos sem derrotas. São três empates e uma vitória desde que Juan Pablo Vojvoda assumiu. Para o embate, o time não vai contar com sua maior estrela: Neymar tem uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e está fora. A previsão de retorno é para novembro.

O Grêmio deve entrar em campo com Grando; Marcos Rocha (Gustavo Martins), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur e Edenilson (Cristaldo); Pavon, Alysson e André Henrique. Já o provável Santos tem Gabriel Brazão; Mayke, Alexis Duarte, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal, Rollheiser e Guilherme; Lautaro Díaz.