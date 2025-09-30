Porto Alegre,

Publicada em 30 de Setembro de 2025 às 16:35

Campeão pelo Grêmio, ex-meia Douglas tem prisão decretada por dívida de pensão

Meia atuou na final da Copa do Brasil de 2016, quando se sagrou campeão

LUCAS UEBEL/GREMIO/JC
Agências
O ex-jogador de futebol Douglas dos Santos teve a prisão decretada pela Justiça de Porto Alegre devido a uma dívida inicial de pensão alimentícia no valor de R$ 26.270,73. A decisão foi tomada pela 6ª Vara de Família da capital gaúcha, mas o mandado ainda não foi cumprido, pois o ex-meia não foi localizado e é considerado foragido, de acordo com informações do GHZ.
Douglas iniciou sua carreira profissional no Criciúma e teve passagens por clubes como Corinthians e Grêmio. Apelidado de "maestro pifador", pelos passes que deixavam os atacantes na cara do gol, o jogador integrou o grupo que conquistou a Copa do Brasil de 2016 e a Libertadores de 2017 pelo Tricolor. Atualmente, atua como comentarista esportivo na TNT Sports.
A defesa do ex-jogador Douglas, por meio do advogado Christian Walker, afirmou que está tomando todas as providências legais para lidar com o processo, que corre sob sigilo.
"Estamos adotando todas as medidas legais cabíveis para a adequada solução da questão judicial em curso, a qual tramita sob segredo de justiça. Por se tratar de um processo sigiloso e envolvendo questões sensíveis, esperamos que o tema seja tratado com o devido respeito e cautela, especialmente em consideração às pessoas envolvidas", diz a defesa.

