Em busca de sistema ideal, Ramón Díaz arma o time contra o Corinthians

Ainda sem muito tempo para conhecer a equipe, nesta terça-feira (30), Ramón Díaz comanda o último treino do Inter antes de enfrentar o Corinthians, nesta quarta (1º), às 19h30min, no Beira-Rio, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em seu primeiro jogo à frente do Colorado, o resultado foi um empate diante do Juventude, no Alfredo Jaconi.

Antes de descer a Serra, o treinador teve apenas dois treinos para se familiarizar com o elenco que entrou em campo no último sábado. Apesar do resultado contra um adversário na zona do rebaixamento, o treinador exaltou a atuação da equipe, especialmente no primeiro tempo. "No primeiro tempo, defendemos bem. Gostei, foi intenso. Mas precisamos melhorar, e isso vem à medida que passa o tempo", ressaltou.

Díaz também falou sobre o impacto das ausências. Rochet, Aguirre, Juninho, Bernabei, Alan Rodríguez, Richard e Thiago Maia ficaram de fora da partida. O retorno de Rochet era esperado já para o próximo compromisso, mas ficou de fora dos treinos de ontem e levantou dúvidas de uma possível lesão. Alan Rodríguez ainda deve perder mais quatro jogos. Richard e Thiago Maia, serão reavaliados durante a semana e seguem como dúvida. Já os outros estarão à disposição do técnico para amanhã.

Emiliano, que junto do pai comanda a equipe, projetou um time diferente com os retornos. "Vamos ter mais alternativas para buscar o sistema que queremos para poder ganhar. O grupo está com muito entusiasmo. Houve uma mudança e temos expectativa para o futuro. Estamos no caminho", afirmou.

Apesar de ainda estar longe da zona do rebaixamento, a situação do Alvirrubro preocupa. Em 15º, com 28 pontos, a equipe ocupa o limbo do Brasileirão. Fora da zona de classificação para a Copa Libertadores e a Sul-Americana do ano que vem.