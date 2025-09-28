Na estreia de Ramón Diaz, Inter apenas empata com o Juventude em Caxias

A aguardada estreia do técnico Ramón Diaz no comando do Inter não foi nada agradável para o torcedor colorado. O time voltou a render muito pouco e apenas empatou por 1 a 1 com o Juventude, neste sábado, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com apenas quatro pontos conquistados nos últimos seis jogos na competição, o Colorado ficou em uma posição incômoda. Em 15° na tabela, se mantém longe do rebaixamento, mas também está fora da zona de classificação para a Sul-Americana. Agora, sem o técnico Roger Machado, vai ser preciso agilizar um processo de mudanças para reagir na competição.



Para o Juventude, apesar de não escapar do Z-4, o resultado significou uma pequena reabilitação no Brasileirão. A equipe de Caxias estava a dois jogos sem pontuar, vinha de derrotas para Mirassol e Flamengo. Agora, com o ponto conquistado passou o Vitória e chegou a 17ª posição na tabela.



Só mesmo o momento delicado vivido pelos rivais gaúchos, debaixo de pressão na tabela, para justificar tanta cautela dos dois times no primeiro tempo. Parecia que ninguém queria vencer. Só mesmo um lance isolado para mexer no placar. Foi o que aconteceu aos 23 minutos, na primeira descida do Alvirrubro.



A jogada começou no meio-campo, onde o experiente meia Nenê perdeu a bola e proporcionou um contra-ataque mortal, de três atacantes contra dois defensores. Carbonero invadiu a grande área pelo lado esquerdo e, sem ângulo, tentou o chute. A bola passou entre as pernas do goleiro Jandrei e sobrou para Alan Patrick, na pequena área, empurrar para as redes.



