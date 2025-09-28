Na estreia de Ramón Diaz, Inter apenas empata com o Juventude em Caxias

A aguardada estreia do técnico Ramón Diaz no comando do Inter não foi nada agradável para o torcedor colorado. O time voltou a render muito pouco e apenas empatou por 1 a 1 com o Juventude, neste sábado, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com apenas quatro pontos conquistados nos últimos seis jogos na competição, o Colorado ficou em uma posição incômoda. Em 15° na tabela, se mantém longe do rebaixamento, mas também está fora da zona de classificação para a Sul-Americana. Agora, sem o técnico Roger Machado, vai ser preciso agilizar um processo de mudanças para reagir na competição.
Para o Juventude, apesar de não escapar do Z-4, o resultado significou uma pequena reabilitação no Brasileirão. A equipe de Caxias estava a dois jogos sem pontuar, vinha de derrotas para Mirassol e Flamengo. Agora, com o ponto conquistado passou o Vitória e chegou a 17ª posição na tabela.
Só mesmo o momento delicado vivido pelos rivais gaúchos, debaixo de pressão na tabela, para justificar tanta cautela dos dois times no primeiro tempo. Parecia que ninguém queria vencer. Só mesmo um lance isolado para mexer no placar. Foi o que aconteceu aos 23 minutos, na primeira descida do Alvirrubro.
A jogada começou no meio-campo, onde o experiente meia Nenê perdeu a bola e proporcionou um contra-ataque mortal, de três atacantes contra dois defensores. Carbonero invadiu a grande área pelo lado esquerdo e, sem ângulo, tentou o chute. A bola passou entre as pernas do goleiro Jandrei e sobrou para Alan Patrick, na pequena área, empurrar para as redes.
Depois disso, esperava-se o Juventude mais solto, mais agressivo. Mas não foi o que aconteceu. O goleiro Anthoni, escalado no lugar de Rochet, não fez nenhuma defesa até o fim da primeira etapa.
Para o segundo tempo, o Juventude voltou mudado. Com Ênio no lugar de Nenê para ganhar velocidade. Surtiu efeito, a equipe fez um abafa e obrigou o Inter a recuar. Aos sete minutos, Ewerthon marcou de cabeça, mas o gol foi anulado por impedimento. O lance mostrado no telão motivou o técnico Thiago Carpini até a comemorar, mas após três minutos de análise, o VAR invalidou o gol. A pressão continuou e o empate saiu aos 17 minutos. Rafael Bilu cruzou da direita, Gilberto ajeitou de letra e a bola sobrou na pequena área para o chute frontal de Ênio, sem chances para Anthoni.
Com o empate, o Juventude ganhou confiança e começou a dominar o jogo. O Colorado, por sua vez, pouco chegou à frente. Apesar da gangorra pendendo para os donos da casa, o placar não teve mais alterações. Aos 50, Matheus Delgado Candançan encerrou o duelo. No final da partida, os jogadores do Inter deixaram o gramado sob vaias e ao coro de "vergonha, vergonha...".
O Inter volta a campo no Beira-Rio diante do Corinthians, na próxima quarta-feira, às 19h30min.
Juventude (1) - Jandrei; Ewerthon (Rafael Bilu), Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Luis Mandaca, Igor Formiga e Nenê (Ênio); Lucas Fernandes (Sforza) e Gabriel Taliari (Gilberto). Técnico: Thiago Carpini.
Inter (1) - Anthoni; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Luis Otávio, Bruno Henrique (Bruno Tabata), Óscar Romero (Ronaldo) e Alan Patrick (Vitinho); Carbonero (Ricardo Mathias) e Borré. Técnico: Ramón Díaz.
Árbitro - Matheus Delgado Candançan (SP).
