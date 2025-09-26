Eleição do Conselho Deliberativo do Grêmio ocorre neste sábado

As eleições para o Conselho Deliberativo do Grêmio ocorrem neste sábado (27) a partir das 10h. Tradicionalmente, a chapa que arrecada mais votos no pleito se torna favorita à corrida presidencial que será definida até o fim do ano.

Até as 17h, os associados do clube poderão votar, de forma presencial ou online, para decidir 150 vagas para conselheiros efetivos e 30 suplentes. O quadro, atualmente, é composto por 300 pessoas, sendo assim, a eleição definirá metade dos nomes que ocuparão as cadeiras.



Para votar, o sócio terá de ser maior de 16 anos, pertencente ao quadro social há mais de dois anos ininterruptamente e estar em situação regular com os pagamentos da associação com o Grêmio nos 12 meses anteriores à eleição.



No total, seis chapas concorrem ao pleito. São elas: Chapa 1 - Identidade Gremista; Chapa 2 - Celso Rigo e Marcelo Marques - O Grêmio é Nosso; Chapa 3 - DNA Tricolor - Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver; Chapa 4 - O Grêmio Não se Vende - Grêmio de Todos é para Mudar de Verdade; Chapa 5 - Chapa da CIA; Chapa 6 - Grêmio Forte e Copeiro.