Sem vencer em casa há dois meses, Grêmio recebe o Vitória

Sem tempo para descansar após o empate com o Botafogo na quarta-feira (24), o elenco do Grêmio já voltou aos treinos nesta quinta (25). Diferente dos quatro confrontos anteriores - Flamengo, Mirassol e Inter, a missão válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (28), às 11h, na Arena, deve ser mais fácil, ao menos em teoria. O Vitória, adversário deste final de semana, chega para o confronto na 17ª posição, dentro da zona do rebaixamento.

O adversário não preocupa muito já que o técnico recém-chegado, Jair Ventura, fez seu primeiro treino nesta quarta-feira, e a equipe vem de uma sequência de apenas um triunfo em nove jogos. No entanto, o retrospecto recente do Tricolor, em casa, liga o sinal de alerta. A última vitória dos gaúchos foi em 29 de julho, quando superou o Fortaleza por 2 a 1. De lá para cá, foram quatro jogos - dois empates e duas derrotas, incluindo o 1 a 0 para o Sport, que até então não havia vencido um jogo sequer.

Para voltar a dar alegria a torcida no Humaitá, o Grêmio terá retornos importantes. Com as suspensões pelo terceiro cartão amarelo e a expulsão no Gre-Nal cumpridas, o técnico Mano Menezes e o auxiliar Sidnei Lobo estão de volta à casamata.

Em campo, Arthur, que foi suspenso pelo mesmo motivo que Lobo, e Cuéllar, poupado por desgaste muscular, retomam a titularidade no meio-campo. A dificuldade na construção das jogadas, grande preocupação de Mano antes da formação da dupla, é tida como solucionada, ao menos enquanto a parceria se mantiver.

Já Willian é dúvida. Aos 37 anos, o meia ainda será reavaliado. A pesada sequência de jogos nas próximas semanas preocupa e o atleta pode ser poupado para evitar consequências mais graves. Na mesma situação, Marcos Rocha também pode dar lugar a Gustavo Martins, deslocado para a lateral-direita.

O Grêmio que recebe o apito inicial deve ter Tiago Volpi; Marcos Rocha (Gustavo Martins), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur, Edenílson (Cristian Olivera) e Willian (Cristaldo); Pavón (Alysson) e André Henrique. O Vitória pode ter Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Camutanga, Lucas Halter, e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira, Cantalapiedra e Osvaldo; Renato Kayser.