Sandro Dias celebra quebra de recorde em tradicional churrascaria de Porto Alegre

Após ter batido o recorde mundial ao descer a maior rampa de skate do mundo, Sandro Dias celebrou o feito na tradicional churrascaria Barranco. O atleta dropou do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), a 70 metros de altura.
“Uma grande honra para nós receber aqui no Barranco, Sandro Dias, o ‘mineirinho’, que hoje conseguiu quebrar o recorde mundial do maior drop em uma megarampa, atingindo 70 metros de altura em uma estrutura montada no prédio do Caff, aqui na nossa cidade. Ele entrou para o Guinness Book. Felizes de nossa casa ser lembrada para momentos como este”, diz o post do negócio nas redes sociais.
Na manhã desta sexta-feira, Sandro Dias recebe a imprensa para falar sobre a conquista. A coletiva ocorrerá no Instituto Caldeira, no Quarto Distrito da Capital.